Elezioni comunali, a San Luca nessuna lista presentata: tornerà un commissario

A San Luca torneranno i commissari. Dopo 5 anni di amministrazione comunale targata Bruno Bartolo, nessun candidato si è presentato in comune per presentare delle liste. Proprio ieri, il sindaco uscente, ha ufficializzato l’intenzione di non puntare ad un secondo mandato. Al momento non si conoscono i motivi della scelta di Bartolo.

