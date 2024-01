Bandecchi è arrivato a Reggio Calabria: “Reggina? Se il marchio è in vendita me lo compro”

StrettoWeb

Stefano Bandecchi è arrivato a Reggio Calabria. Atterrato nel primo pomeriggio all’Aeroporto “Tito Minniti” con il suo jet privato (come si può vedere dalla foto in fondo all’articolo), è stato accolto dal Consigliere Comunale Massimo Ripepi e dagli imprenditori reggini Salvatore Maio e Jo Scuncia, molto vicini a lui in questi mesi. Il Sindaco di Terni ed ex Presidente della Ternana, vicino a far ripartire il calcio sullo Stretto questa estate, nel pomeriggio presenterà il suo progetto politico – Alternativa Popolare – sposando quello reggino di Ripepi, “Rivoluzione Rheggio”. I due si sono avvicinati in questi mesi, spinti da interessi comuni. Alle ore 17 al Cilea, dunque, quello che è stato definito un evento culturale, con l’orizzonte delle comunali per Ripepi, primo candidato Sindaco ufficiale alle prossime elezioni, che si terranno tra due anni.

All’arrivo allo scalo reggino, Bandecchi è stato nuovamente incalzato sulla Reggina: “se il marchio è in vendita, me lo compro e lo regalo, lo regalo ai tifosi. Mi piace la Reggina, per fare la Serie B seria per salire in Serie A servono 30 milioni di euro, chi fa calcio lo fa per passione buttando i soldi. Io sono innamorato di Reggio, mi piace la Reggina, sarei disponibile a comprare il marchio e regalarlo ai tifosi”, ha detto prima di tagliare corto: “ora però non parliamo di Reggina, bensì di Reggio”.

