Reggio Calabria, Ripepi scatenato nel giorno di Bandecchi: “dal Corso Gianni Versace a Mediterranean Life e Aeroporto”

Stefano Bandecchi e Massimo Ripepi. L’evento del giorno, a Reggio Calabria, è legato alla loro presenza insieme per la prima volta sulla città dello Stretto. Nel nuvoloso pomeriggio reggino, al Teatro Cilea, il Sindaco di Terni e il Consigliere Comunale hanno parlato alla cittadinanza per illustrare il proprio progetto. Bandecchi, coordinatore di “Alternativa Popolare”, appoggerà “Rivoluzione Rheggio”, la nuova idea di Ripepi con vista prossime elezioni comunali, di cui l’ex portavoce di FdI reggino è già candidato.

Le testimonianze di reggini emigrati che hanno deciso di appoggiare il progetto di Ripepi e Bandecchi

L’evento è iniziato intorno alle ore 17.30, con Bandecchi accompagnato da alcuni esponenti di Alternativa Popolare e amici dirigenti sportivi, tra cui l’ex arbitro di calcio Tagliavento. Il congresso è iniziato con la proiezione di un video con alcune immagini di Reggio Calabria e con le testimonianze di persone che hanno deciso di appoggiare il progetto di Ripepi. Ci sono reggini giovani e più esperti arrivati in città dal Nord e da ogni parte d’Italia proprio per l’evento. “Mio figlio è idolo di Bandecchi, sono via da 40 anni ma il mio cuore vibra quando sono qua, i piedi sono qua. Non è stato facile venire qui dalla Sardegna, ma il mio cuore è per Reggio Calabria”, una delle testimonianze, con tanto di voce rotta dalla commozione.

Altra testimonianza è quella di una reggina trasferitasi a New York. Lì ha conosciuto, diventandone amica e collaboratrice, la nota cantante Lady Gaga, ma anche un’altra reggina, Donatella Versace. La donna, nel raccontare la sua storia, riferisce di esser tornata nella sua città, Reggio Calabria. “Qui c’è un declino ora, basta. Basta alle promesse: ‘se tu mi voti, io…’. Qui serve una rivoluzione, che parte da noi e voi. Siete voi a decidere se volete lasciare la città a questi ‘ingrati’ e ‘lordazzi’ o cambiare veramente. Reggio Calabria merita e noi reggini meritiamo tanto”.

L’intervento di Massimo Ripepi

Poi è la volta di Ripepi: “non sono mai stato sul palco del Cilea. Ringrazio Bandecchi, che ha avuto il coraggio di essere qui a occhi chiusi. Ci siamo sentiti dieci volte. Sei vento qui perché sei coraggioso, libero e forte. Bandecchi non viene qui con il naso tappato, mi ha detto anche lui di essere un soldato. Non si tapperà il naso come invece faranno altri. Quando ho chiesto al mio vecchio partito (Fratelli d’Italia) una mano, non ho visto nessuno. Ringrazio altri due coraggiosi, Salvatore Maio e Joe Scuncia, collettori in tutta questa vicenda e in quella Reggina, che conoscete. In merito alla nostra città, dico che ha toccato il fondo come non mai. E non lo dico io. Vedo figli della rivolta. Io sarei voluto andare a combattere e mi emozioni quando sento testimonianze di chi con coraggio ha voluto difendere la città. A mia moglie ho detto che voglio morire in battaglia, non da uomo insignificante”.

“Abbiamo una città bellissima nel posto più bello. Se avessero i Bronzi a New York… Se n’è accorto qualcuno che ci sono stati i 50 anni di anniversario? E’ finita a sagra, ‘nduja. L’imprenditore Falduto avrebbe dovuto parlare qua, ma avrà modo e tempo. E’ l’unico reggino che vuole investire, con un progetto da milioni di euro. Creerebbe lavoro e non solo. Io l’ho definito il progetto del secolo. Votato dal Consiglio Comunale, all’unanimità, sapete dov’è finita questa opera? Ficcata in un cassetto“.

“Io dico di staccarci dalla Calabria perché ho sempre pensato che noi siamo sudditi di Catanzaro e Cosenza, che evidentemente sono più bravi di noi, venduti. Se ci uniremo e romperemo tutti insieme le catene, vinceremo questa battaglia. Come si vince, se non mettendoci la faccia? E’ meglio che la mettiamo tutti. E non basta sistemare acqua e spazzatura, ma bisogna pensare al turismo. Sapete come lo chiamerei io il Corso Garibaldi? Gianni Versace. E’ il reggino più conosciuto al mondo di tutta la storia. Se noi faremo i porti turistici, il Mediterranean Life, qui verranno i più ricchi del mondo e Reggio avrà la via della moda, il Museo Gianni Versace. Ci dispiacerebbe chiamare la nostra città la città dei Bronzi?”.

“Questione Aeroporto: sette anni, dopo il problema Sogas, Falcomatà svende lo scalo. Il suo coordinatore, Renzi, diceva che bastava un solo Aeroporto. L’attenzione si sposta a Lamezia, nostro competitor. Conoscete il Senatore Irto? Parla della Palestina, della guerra in Ucraina, dei problemi del mondo. Stessa cosa Tilde Minasi. I nomi bisogna farli, sennò siamo dei venduti. E solo io so il dolore che provo nel fare i nomi di persone con cui mi sono cresciuto, tra cui Francesco Cannizzaro, che è l’unico che ha fatto qualcosa ma deve muoversi per cambiare il piano nazionale degli Aeroporti. La Regione ci deve dare le deleghe della Città Metropolitana, perché noi siamo una Ferrari ma spenta e senza benzina. Se la Regione non lo fa, il Centro Destra è come il Centro Sinistra. A Cdx e Cxs ho chiesto di nominare prima il proprio candidato, non all’ultimo, così è giusto confrontarci e la gente potrà decidere in libertà, votando non il compare o la comare, ma il progetto migliore”.

Il pensiero di imprenditori e politici

A margine dell’evento, ai microfoni di StrettoWeb, sono intervenuti alcuni imprenditori e politici presenti. Dal giovane Sorgonà a Emilio Imbalzano passando per Giuseppe Falduto. Questi i loro interventi.

