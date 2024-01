Bandecchi: “come fa Reggio a non essere capoluogo?”. E sui Bronzi si arrabbia: “c’è una cosa che fa schifo…”

StrettoWeb

Lungo intervento di Stefano Bandecchi dal palco del Teatro Cilea di Reggio Calabria per l’evento di presentazione del progetto politico “Rivoluzione Rheggio” con Massimo Ripepi. “Noi ci siamo stancati di vedere milanesi eletti a Palermo e reggini ad Ancona. Ripepi rappresenta quello spirito giusto di un uomo che ragiona dicendo: ‘perché dobbiamo essere sempre ultimi?’. Ripepi arriva alle cose essenziali, nel senso che prima di tutto noi dobbiamo mangiare, dormire, lavorare, riuscire ad avere una dignità. Ripepi si ricorda di questo. Ogni giorno lui tenta di dare mangiare a chi non mangia. Avete perso circa 20 mila persone, andate all’estero. Del 50° dei Bronzi si sono tutti dimenticati, fa schifo questa cosa. Io oggi credo nel gemellaggio politico tra Terni, l’Umbria e Reggio Calabria”.

“E’ possibile che non viviate di nautica? E’ possibile che le vostre spiagge non siano valorizzate con uno Stretto così bello? Non vorrei che vengano qui tutti a Reggio solo per prendere voti, come fanno a Terni.

Bandecchi: “Ripepi sarà uno dei nostri candidati alle Europee, spero possa rappresentare Reggio in Europa”

“Ripepi non è un soldato semplice, ma un generale. Non è un uomo di Destra né di Sinistra, ma un uomo che guarda avanti. Sta organizzando la vera rivoluzione di Reggio e si sta preparando a combatterla a livello nazionale. Sa che perché Reggio cresca l’Italia e la Calabria devono essere d’accordo. Ripepi sarà uno dei nostri candidati per le elezioni europee, nella circoscrizione del Sud e spero possa rappresentarvi in Europa. Oltre che, tra due anni, sarà il candidato Sindaco”.

Bandecchi e la battuta sul capoluogo calabrese

“Come fa Reggio Calabria a non essere capoluogo della Calabria? Non so se via abbiano venduto da Destra o Sinistra, ma so per certo che vi abbiano venduto. Non ce l’ho con Catanzaro, ma qui c’è il mare, c’è la strada. Con che criterio si fanno le cose?”.

Il Pnrr e i Governi degli ultimi 30 anni

“Il Pnrr prende quattro volte i soldi che rilanciarono l’Italia con il Piano Marshall. Avete visto la differenza? E allora che fine hanno fatto questi soldi? Quante volte sentite dire: ‘non ci sono soldi, se li sono mangiati le amministrazioni precedenti’. Chi vi ricorda? I Governi degli ultimi 30 anni. Io non ho mai visto tanta Finanza da quando sono entrato in politica. Da imprenditore sono diventato all’improvviso un criminale”.

