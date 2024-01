Bandecchi: “ho un debito morale verso la Reggina e i suoi tifosi”. E su un impegno oggi…

StrettoWeb

Seppur ne abbia già parlato più volte negli ultimi giorni, tra cui qualche ora fa appena atterrato all’Aeroporto “Tito Minniti” col suo jet privato, Stefano Bandecchi è stato ancora una volta interpellato sul tema Reggina. Presente a Reggio Calabria per presentare il progetto politico in appoggio a Massimo Ripepi, il Sindaco di Terni è tornato sull’argomento che lo ha visto protagonista a settembre, quando è stato ad un passo dal rilevare la società che avrebbe fatto ripartire il calcio in città dopo la non iscrizione della Reggina.

“Ho un debito morale con tutti i tifosi della Reggina e con gli ultrà. Avete avuto il coraggio e la forza di meravigliarvi. Ero al centro dello stadio con Tagliavento, stavamo aspettando di giocare una partita ed è partito dalla Curva un grande applauso rivolto a me. Questo mi ha emozionato e sempre debitore di questa città e squadra. L’ho già detto con chiarezza e lo ripeto: spero che nel campionato attuale possa fare il massimo, Bandecchi era disponibile 5 mesi fa a rilevare la Reggina perché dei sani e giovani imprenditori reggini mi avevano stimolato. Volevano salvare la squadra. Ora io sono sempre a disposizione della Reggina sperando che non ne abbia mai bisogno. E con questo chiudiamo il capitolo Reggina”.

