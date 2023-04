Reggio Calabria: incidente sulla SS106, scontro tra auto e bus

StrettoWeb

Giornata di incidenti oggi a Reggio Calabria, probabilmente con la complicità del maltempo che dalla tarda mattinata sta colpendo tutto il territorio provinciale. Dopo gli incidenti di Mammola sulla Jonio-Tirreno e del raccordo autostradale di Reggio Calabria, sulla rampa delle Bretelle e in serata nei pressi dello svincolo di via Lia, un altro incidente si è verificato nel pomeriggio nel tratto reggino della SS106.

L’incidente si è verificato tra un’automobile e un autobus: i due mezzi si sono scontrati all’altezza di Capo Spartivento dove la statale è rimasta bloccata prima del ripristino della normalità. Giornata nera quindi oggi a Reggio e provincia per i numerosi incidenti stradali, che fortunatamente non hanno provocato in alcun caso gravi conseguenze sulle persone coinvolte.