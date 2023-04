Reggio Calabria, incidente sul raccordo sotto la pioggia

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato poco fa sul raccordo autostradale di Reggio Calabria e precisamente poco prima dello svincolo di via Lia in direzione Nord. Nel sinistro, che si è verificato sotto la pioggia, sono rimaste coinvolte più auto. Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia Stradale che ha effettuato i rilievi del caso e sta lavorando per ricostruire la dinamica del sinistro. Nessun disagio al traffico grazie ad una piazzola di sosta in cui le auto si sono fermate dopo lo scontro.