Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa sul raccordo autostradale di Reggio Calabria e precisamente allo svincolo di Reggio Centro in direzione nord. Il sinistro è stato autonomo. Un’auto, per cause in fase di accertamento ha sbandato facendo testacoda e girandosi nel senso di marcia opposto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e i soccorritori del 118 ma per fortuna non si sono registrati feriti gravi.