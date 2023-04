Reggio Calabria, incidente sulla Jonio-Tirreno a Mammola

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato poco fa sulla Jonio-Tirreno a Mammola, in provincia di Reggio Calabria. Il sinistro è stato tra due veicoli e ha determinato il ferimento di alcune persone per fortuna non in gravi condizioni. L’incidente probabilmente è stato causato dall’asfalto reso viscido dalla pioggia che sta colpendo in queste ore tutto il territorio calabrese e siciliano.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Siderno, i Carabinieri che stanno regolando la viabilità e i soccorritori del 118. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli.