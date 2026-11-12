Lotito e Galliani, cosa bolle in pentola? I due a colloquio al Senato in vista delle elezioni FIGC: spunta il foglio con gli schieramenti dei club di Serie A

Claudio Lotito e Adriano Galliani a colloquio nell’aula del Senato, con un foglio contenente i nomi delle società di Serie A e le indicazioni sui rispettivi schieramenti nella corsa alla presidenza della FIGC. È quanto riferisce l’Ansa, che racconta un episodio avvenuto nel pieno delle trattative per le elezioni federali del prossimo 14 dicembre. Lotito e Galliani sono stati visti parlare nell’aula di Palazzo Madama. Il presidente di Lazio e Reggina aveva con sé un foglio sul quale erano riportati a penna i nomi delle società di Serie A, accompagnati in alcuni casi da numeri di telefono e indicazioni relative agli schieramenti dei club a sostegno dei due candidati alla presidenza federale.

FIGC, la sfida tra Galliani e Malagò e il caso delle firme del Genoa

La corsa alla presidenza della FIGC è entrata in una fase particolarmente complessa. Adriano Galliani, sostenuto dall’Associazione Italiana Calciatori e dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio, sfida Giovanni Malagò, che ha presentato la propria candidatura con il sostegno di undici società di Serie A. Al centro delle contestazioni c’è anche il caso del Genoa, la cui firma compare nelle vicende relative a entrambe le candidature. Il club ligure avrebbe inizialmente indicato Galliani, per poi orientarsi su Malagò, consentendo a quest’ultimo di raggiungere l’undicesima firma necessaria per la presentazione della candidatura attraverso la Lega Serie A. Una circostanza contestata da Galliani nel ricorso presentato agli organi federali.

La controversia riguarda anche la Commissione di verifica delle candidature, istituita il 2 novembre. Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ha chiesto chiarimenti sulle sue funzioni, sui poteri e sul ruolo nell’iter elettorale. Malagò ha precisato che la Commissione, coordinata dal generale Parrinello, avrebbe esclusivamente il compito di supportare la segreteria generale nell’esame preventivo della documentazione, senza assumere decisioni sulle candidature. La verifica conclusiva spetta infatti al segretario generale della FIGC, Marco Brunelli, chiamato a pronunciarsi entro il 14 novembre. Il Tribunale nazionale federale è atteso a esaminare il ricorso di Galliani il 13 novembre, mentre resta aperta la possibilità che il contenzioso incida sul calendario delle elezioni, che dovranno comunque svolgersi entro il 31 gennaio 2027.

Lotito vuole tornare nel Consiglio federale

Lo scorso 4 novembre, Lotito ha depositato la propria candidatura al Consiglio federale della FIGC, con l’intenzione di tornare nell’organismo dal quale era uscito nel febbraio 2025. Il Consiglio federale rappresenta una sede fondamentale per le decisioni che riguardano l’organizzazione del calcio italiano e le relative normative. Tra le questioni che interessano direttamente il patron biancoceleste c’è anche quella della multiproprietà, particolarmente rilevante dopo l’acquisizione della Reggina.

Proprio il tema della multiproprietà è stato affrontato ieri anche dall’avvocato Gian Michele Gentile, legale di fiducia di Lotito, che ha manifestato ottimismo rispetto alle prospettive di una modifica delle regole. Per Lotito, impegnato contemporaneamente nella gestione della Lazio e della società reggina, la composizione del nuovo Consiglio federale e l’eventuale revisione delle norme sulla multiproprietà rappresentano questioni di evidente interesse. Intanto il patron questo weekend è a Reggio Calabria per assistere alla sfida del Granillo contro il Sambiase.