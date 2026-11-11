Reggina e multiproprietà: “vico l’idea di Lotito”. L’Avvocato di fiducia si sbilancia nettamente: “perché dovete essere più che ottimisti, alla fine…”

Gian Michele Gentile, Avvocato di fiducia di Claudio Lotito, è intervenuto su Radio Touring, a Mezzogiorno amaranto, interloquendo con i conduttori Paolo Ficara e Andrea Benedetto. Tra gli argomenti, ovviamente, soprattutto quelli extra-campo, con la multiproprietà in primo piano. Sul tema, il legale si è detto abbastanza sicuro, sbilanciandosi oltremodo, anche più dello stesso patron della Reggina e anche più di tanti altri personaggi che già si erano dichiarati ottimisti sull’argomento.

“L’ostacolo della multiproprietà si supera con una riforma delle Noif. Secondo l’idea di Lotito, è un modo per valorizzare calciatori italiani in ottica Nazionale. L’obiettivo della riforma è di far partecipare e crescere numerosi calciatori, che non avrebbero tale possibilità se continuassero a giocare in traballanti realtà di Lega Pro. Senza sbocchi professionali. Questa non è una riforma per Lotito”. Sull’effettivo impegno, Gentile è ancora più calzante: “Lotito non fa le cose tanto per farle. Se ha preso la Reggina, è per farle ottenere il miglior risultato”.

Poi la chiacchierata si sposta sulla trattativa di questa estate, una “trattativa sentimentale“ ha detto Gentile. “La famiglia di Lotito ha origini calabresi. Il sindaco di Reggio Calabria ha premuto moltissimo per raggiungere un accordo. Abbiamo verificato la situazione, sia pure sommariamente. La società che fa capo a Lotito si è impegnata a sanare le passività. Tutto nel giro di 10 o 15 giorni, con grande soddisfazione di tutti. Quali erano le pendenze? Stipendi non pagati e anticipazioni degli ex soci. Roba ordinaria, compatibile con la gestione di una società di calcio in difficoltà sportiva”.

Tornando alla multiproprietà, è qui che Gentile si sbilancia in modo netto: “se a Reggio Calabria bisogna essere ottimisti sulla multiproprietà? Direi più che moderatamente. Vedrete che le cose programmate andranno in porto. Sulla tempistica dico che c’è una scadenza al termine di questa stagione. L’interesse sulla multiproprietà non è solo di Claudio Lotito; anche i grandi club del Nord, se si apre la strada, ricorreranno a questo vivaio più forte. Credo che, vincendo il campionato, la Reggina con molta probabilità arriverà in Serie C. Le prossime elezioni? L’idea di Lotito sulla preferenza tra Malagò e Galliani non la conosco, perché non ne abbiamo parlato, ma anche da parte di Malagò non ho sentito parole contro la multiproprietà”.