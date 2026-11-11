La Reggina, la politica, Brunetti e Lotito, ma qualcuno ha la memoria corta: quando la Regione Calabria finanziava gli amaranto di Foti in Serie A

Il calcio e la politica, la politica e il calcio. Un connubio che esiste da sempre, molto spesso accompagnato da polemiche. Ma non si può ridurre tutto a queste due semplici parole. I concetti si intrecciano all’interno di un contesto dalle tantissime sfumature. La politica sana può portare del bene a un club di calcio, a patto che non si scada nelle speculazioni. E’ pieno il mondo di Presidenti di squadre di calcio impegnati anche in politica. Al primo posto su tutti, ovviamente, Silvio Berlusconi. Il suo Milan ha vinto praticamente di tutto, entrando nella storia come uno dei club più titolati del pianeta. Ma è pieno il mondo anche di Sindaci o Presidenti di Regione che hanno aiutato, direttamente o indirettamente, le squadre di calcio del territorio.

E veniamo al caso Reggina. L’intreccio con la politica si è rinforzato tanto, negli ultimi anni, per i fatti ben noti, ma la sua storia comincia molto prima di Brunetti e Ballarino. StrettoWeb si è fatta portavoce di un malcontento diffuso, in città, dopo la scelta dell’ex Sindaco f.f. di preferire un maestro di Catania, con poche competenze e poche risorse, a un imprenditore milionario forte, competente e con un importante esperienza nel mondo del calcio, Stefano Bandecchi. Le polemiche lì ci sono state, e anche tante, ma rispetto alla scelta e alle sue modalità. Se la scelta fosse stata quella giusta sin dall’inizio, ovvero Bandecchi anziché Ballarino, ci sarebbe stato solo da complimentarsi con l’Amministrazione di allora, brava a coinvolgere Bandecchi (tramite Gianni Latella) e poi a sceglierlo e coccolarlo. Tradotto: buona politica, quella che può intervenire anche nel calcio, ma solo in una fase iniziale, senza poi alcuna interferenza di sorta.

E invece non solo la scelta fu completamente errata, così come poi dimostrato dai fatti, ma quella stagione politica entrò direttamente “dentro” la società, in tutti i sensi. Come non dimenticare le numerose e continue interviste di Brunetti e Versace in zona mista, dalla pancia del Granillo, a fine gara (ma per quale motivo un politico dovrebbe fare ingresso nell’area riservata agli spogliatoi e alla stampa?). Come non dimenticare le continue ospitate in tv in programmi che parlano di Reggina, ma anche le visite al Sant’Agata o le consegne di targhe con tanto di “baciata alla rriggitana”.

Se poi volessimo tornare indietro, quella Amministrazione ha anche sulla coscienza la vicenda Nick Scali. Clamoroso, in tal senso, il passaggio del neo Sindaco di allora Giuseppe Falcomatà: “non vogliamo nuovi Manenti”. Un riferimento assurdo e fuori luogo al faccendiere del Parma, scoppiato come una bolla di sapone proprio in quel periodo. Un paragone che non poteva in alcun modo reggere, rispetto a un imprenditore serio e navigato come Nick Scali, che aveva fatto fortuna in Australia, e che però si sentì offeso da quelle parole. Falcomatà, tra l’altro, fu lo stesso che “dimenticò” di chiamare Tavecchio in un momento decisivo per la storia della Reggina, a un passo dalla non iscrizione, vanificando gli sforzi di un Presidente Foti a quel tempo anche vittima di problemi di salute. L’ex primo cittadino, che non si sforzò per nulla nel provvedere al salvataggio della Reggina, fu poi – guarda caso – primo sostenitore dell’avvento della nuova società dopo il fallimento, quella di Praticò. E, ancora, qualche anno dopo, fu promotore della consegna della cittadinanza onoraria a Luca Gallo. Insomma: non ne è stata azzeccata neanche una. No: questa non è buona politica. E, se al calcio deve avvicinarsi così, meglio che non ci pensi proprio.

Il paragone (che non regge) tra Brunetti-Ballarino e Cannizzaro-Lotito

Per questo, oggi, fa sorridere che qualche ossessionato – come lo definiamo noi – contesti l’operazione condotta da Francesco Cannizzaro che ha portato a Reggio Calabria un imprenditore come Claudio Lotito. E’ ancora più ridicolo il fatto che venga messa a confronto questa vicenda con quella Brunetti-Ballarino. Un paragone che non sta né in cielo e né in terra! Non dovremmo star qui a spiegare i motivi, abbastanza semplici ed elementari, oltreché più volte e ampiamente ribaditi, ma lo facciamo, una volta di più, per i soliti smemorati. L’Amministrazione precedente scelse un imprenditore proprietario di alcune scuole private che, come massima esperienza nel calcio, aveva quella come duecentesimo osservatore dell’Empoli. Esperienze e competenze: poche. Risorse: idem. In compenso era costretto a scendere a patti con gli ultrà per pagargli materiale coreografico da utilizzare nelle partite. Risultato? Figuracce, umiliazioni, tre anni di Serie D e un’inchiesta della Procura Federale.

L’Amministrazione attuale ha scelto invece Claudio Lotito. L’imprenditore romano oltre 20 anni fa ha rilevato uno dei club più importanti della storia del calcio italiano, gravata da un debito milionario che lo stava portando a un passo dal fallimento. L’ha salvato, tirandolo letteralmente dai capelli, prima con le cessioni importanti, poi mitigando i costi e infine stringendo un accordo storico per la rateizzazione del debito, estinto solo di recente. In tutto ciò, per non farsi mancare nulla, anche la conquista di Coppe Italia, Supercoppe italiane, qualificazioni in Champions League e lo Scudetto sfiorato più volte. Udite udite: proprio quest’anno, con la sua Lazio, è primo in Serie A, con merito, imbattuto, davanti a squadre come Inter, Roma, Como, Milan e Juventus, quest’ultima battuta dopo una prestazione straordinaria allo Stadium.

Eh sì, ve lo dobbiamo dire: in tutto questo, in questi risultati, in questa esperienza, in queste competenze, Forza Italia e la politica non c’entrano. Il partito azzurro è invece il collante che ha permesso a Lotito e Cannizzaro di conoscersi, di instaurare un bellissimo rapporto e di consentire al neo Sindaco reggino di chiudere abilmente un’operazione – sì, perché lo è – di buona politica. Buona politica legata al calcio, quella di cui vi parlavamo ad inizio articolo. Perché il problema non è il fatto che la politica si interessi, ma che lo faccia con le scelte giuste. E, ribadiamo, se Brunetti avesse scelto Bandecchi sarebbe stata altresì una scelta di buona politica. E lo sarebbe stata ancor di più se la vecchia Amministrazione non si fosse intromessa con interviste a fine gara, logiche familiari e consegne di targhe.

A tal proposito, vi ricordiamo anche questa: non solo Cannizzaro ha condotto una scelta di buona politica legata al calcio, ma poi se ne è immediatamente svincolato, dichiarandolo anche pubblicamente. Non lo vediamo di certo in zona mista, vicino agli spogliatoi, a farsi intervistare; non sappiamo di inserimenti di figli e nipoti in squadra; siamo certi non abbia consegnato targhe al Sant’Agata. Poi, sì, il resto è concesso: da proprietario, come Comune e Città Metropolitana, delle due strutture sportive più importanti, ha l’obbligo e il dovere di mettere la società nelle condizioni migliori di poter giocare al Granillo e allenarsi al Sant’Agata. E ha anche la libertà di sedersi accanto al Presidente, suo amico, quando questi viene al Granillo.

Anche perché, notizia diffusa ieri in esclusiva da StrettoWeb, Claudio Lotito sarà di nuovo al Granillo, per Reggina-Sambiase. E, questa volta, non ci sono elezioni, così da zittire tutti i malpensanti che avevano legato la sua presenza di fine settembre – per il match contro l’Igea Virtus – alle Suppletive in corso in quel weekend. Lotito a Reggio Calabria ci torna perché si trova bene, si sta trovando bene, sta comprando casa e ha intenzione di portare avanti con impegno e determinazione il suo longevo progetto amaranto. Anche qui, così come i fatti hanno evidenziato il disastro dei tre anni precedenti, pure in questo caso sono ampiamente in linea. Lotito ha investito milioni per costruire una squadra molto forte, la più forte del girone, sia in quantità che in qualità e varietà di scelte. Ha ingaggiato un allenatore importante, un Direttore Sportivo molto serio e la squadra è prima, da inizio stagione. Capolista, come doveva già essere tre anni fa, con il miglior attacco e la miglior difesa. Miglior attacco non solo del girone, ma d’Italia.

Reggina e politica, il precedente storico della Serie A: quando la Regione Calabria finanziava gli amaranto di Lillo Foti

Ma per comprendere fino in fondo il rapporto tra politica e calcio a Reggio Calabria bisogna tornare ancora più indietro, ai tempi più gloriosi della storia amaranto. Perché esiste un precedente storico, concreto e documentato, che oggi molti sembrano aver dimenticato. Negli anni della Reggina in Serie A, quando la società era guidata dal presidente Lillo Foti, la Regione Calabria, presieduta da Agazio Loiero, sostenne economicamente il club attraverso un rapporto di sponsorizzazione istituzionale. Non si trattava di una semplice manifestazione di vicinanza, di una visita allo stadio o di una dichiarazione pubblica: la collaborazione aveva anche una dimensione economica e commerciale, tanto che lo stemma ufficiale della Regione Calabria compariva sulle maglie della Reggina, insieme al marchio della società amaranto e allo sponsor Gicos. La squadra più rappresentativa della regione nella massima serie del calcio italiano diventava così anche uno strumento di promozione dell’immagine della Calabria.

Un articolo pubblicato dal Giornale nel 2009, dedicato alle sponsorizzazioni pubbliche nel calcio, riferiva che la Regione Calabria era stata legata alla Reggina nell’anno precedente attraverso una sponsorizzazione da 600 mila euro. Era un’operazione che rispondeva a una logica di visibilità istituzionale, in un’epoca in cui la Serie A italiana rappresentava uno dei palcoscenici sportivi più prestigiosi e seguiti al mondo.

Il Granillo pieno, i campioni di Milan, Inter e Juventus e Gattuso campione del mondo: quella Reggina era l’orgoglio della Calabria

Per capire il senso di quella scelta bisogna però ricordare soprattutto cosa rappresentasse la Reggina per i calabresi. Erano gli anni del Granillo gremito nelle grandi occasioni, delle sfide con Juventus, Milan, Inter, Roma, Lazio, delle domeniche in cui a Reggio Calabria arrivavano alcuni dei più grandi campioni del calcio internazionale. Erano gli anni in cui la Serie A italiana, per qualità tecnica, prestigio dei club e concentrazione di fuoriclasse, era considerata uno dei campionati più importanti del mondo. Reggio Calabria era stabilmente dentro quel mondo, con il proprio nome, i propri colori, la propria identità. Una città dell’estremo Sud capace di confrontarsi sul campo con le grandi potenze economiche e sportive del Paese. E ogni volta che la Reggina giocava a San Siro, all’Olimpico o al Delle Alpi, non rappresentava soltanto Reggio: portava con sé il nome e l’immagine di tutta la Calabria.

Erano anche gli anni in cui un altro calabrese, Gennaro Gattuso, nato a Corigliano Calabro, diventava campione del mondo con l’Italia nel 2006. Un periodo straordinario per l’orgoglio calcistico regionale, nel quale il calcio consentiva alla Calabria di raccontarsi attraverso esempi di talento, determinazione e successo. Da una parte Gattuso protagonista del trionfo azzurro in Germania, dall’altra la Reggina che continuava a confrontarsi con l’élite del calcio nazionale. E poi l’impresa leggendaria della stagione 2006-2007, quando la squadra allenata da Walter Mazzarri riuscì a conquistare la salvezza nonostante gli undici punti di penalizzazione.

In un contesto del genere, è facilmente comprensibile perché la politica regionale avesse interesse a sostenere un simbolo tanto importante. La Reggina costituiva una vetrina nazionale per una terra che troppo spesso finiva sulle prime pagine per vicende ben diverse da quelle sportive. Aiutare e promuovere quella squadra significava, nella logica della sponsorizzazione istituzionale, investire anche nella visibilità e nell’immagine della Calabria. Significava associare il nome della Regione a uno spettacolo seguito da milioni di persone, a un club che rappresentava un motivo di orgoglio collettivo e a una tifoseria capace di identificarsi profondamente nei propri colori. Questo non significa che ogni investimento pubblico nello sport sia automaticamente giustificato: l’impiego di risorse regionali deve sempre rispettare criteri di legittimità, trasparenza e utilità pubblica. Ma il significato sportivo e identitario di quella Reggina spiega bene perché una collaborazione tra società e istituzioni potesse essere considerata uno strumento di promozione territoriale.

Quando Loiero intervenne per la Reggina: il precedente del 2005 e il finanziamento della Banca Popolare di Crotone

Il rapporto tra la Regione guidata da Agazio Loiero e la Reggina di Lillo Foti non si esauriva, peraltro, nella sponsorizzazione sulle maglie. Esiste un altro episodio documentato che risale all’estate del 2005, quando la società amaranto attraversava una fase delicata legata alla propria posizione fiscale e all’iscrizione al campionato di Serie A. Il 13 agosto di quell’anno, il quotidiano Il Tempo pubblicò un articolo intitolato “Reggina, scende in campo la Popolare di Crotone”, nel quale veniva ricostruito il ruolo dell’istituto di credito nel consentire alla società di regolarizzare la propria situazione con l’erario. La Banca Popolare di Crotone aveva concesso un finanziamento alla Reggina, senza comunicarne pubblicamente l’importo preciso. Secondo quanto riferito dal quotidiano sulla base del comunicato bancario, l’intervento era stato sollecitato proprio dal presidente della Regione Calabria, Agazio Loiero.

È importante sottolineare la natura di quell’operazione: non si trattava di denaro erogato direttamente dalla Regione, ma di un finanziamento concesso da una banca, rispetto al quale il governatore aveva svolto un ruolo di sollecitazione istituzionale. Il risultato fu comunque rilevante per la società amaranto, perché l’operazione consentì di affrontare gli adempimenti necessari per la regolare iscrizione al campionato 2005-2006. Un episodio che dimostra come il rapporto tra politica e Reggina fosse già allora concreto e capace di incidere su questioni decisive per il futuro del club. E non stiamo parlando di una stagione qualsiasi, ma di un periodo in cui la permanenza della squadra in Serie A rappresentava una questione sportiva di enorme importanza per la città e per l’intera regione.

La storia, dunque, racconta che la Reggina e la politica hanno incrociato le proprie strade ben prima delle vicende amministrative degli ultimi anni. Lo hanno fatto attraverso sponsorizzazioni istituzionali, rapporti con il mondo economico e interventi pubblici finalizzati a favorire la continuità di una realtà calcistica che aveva assunto una dimensione nazionale. La valutazione di ciascuna iniziativa deve naturalmente partire dai fatti, dalle procedure seguite, dalle risorse impiegate e dai risultati ottenuti. Ma quel precedente aiuta a comprendere il punto di fondo: l’interesse delle istituzioni per una società sportiva non costituisce di per sé un’anomalia. La differenza la fanno le modalità, le finalità, la trasparenza e il rispetto dell’autonomia del club. Perché il calcio può diventare uno straordinario strumento di promozione territoriale e identitaria, soprattutto quando una squadra riesce a rappresentare, come fece quella Reggina in Serie A, l’orgoglio e le aspirazioni di un’intera comunità.