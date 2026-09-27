Reggina-Igea Virtus, che festa al Granillo! La FOTOGALLERY della sfida e l’ingresso in campo di Lotito a fine gara | VIDEO

A fine gara, l'imprenditore è sceso sugli spalti per salutare tutti, i giocatori e l'allenatore. Marchionni a fine gara ha detto: "era felicissimo"

  • lotito romairone
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  • Claudio Lotito al Granillo per Reggina-Igea Virtus
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  • Claudio Lotito al Granillo per Reggina-Igea Virtus
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  • Claudio Lotito al Granillo per Reggina-Igea Virtus con cannizzaro
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  • Claudio Lotito al Granillo per Reggina-Igea Virtus con cannizzaro
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  • Claudio Lotito al Granillo per Reggina-Igea Virtus
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  • curva sud tifosi reggina igea virtus
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  • settore ospiti granillo tifosi igea virtus
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  • Reggina-Igea Virtus
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  • Reggina-Igea Virtus striscione curva sud
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  • allenatori marchionni ferraro (1)
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  • allenatori marchionni ferraro (2)
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  • emanuele ferraro allenatore igea virtus
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  • lotito cannizzaro romairone in tribuna vip reggina igea virtus (2)
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  • lotito selfie coi tifosi reggina-igea virtus
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  • marco marchionni
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  • Reggina-Igea Virtus striscione curva sud
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  • reggina-igea virtus
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  • reggina-igea virtus tribuna granillo
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  • reggina-igea virtus toscano
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  • reggina-igea virtus curva sud tifosi
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  • reggina-igea virtus
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  • reggina-igea virtus
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  • reggina-igea virtus
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  • esultanza reggina gol toscano contro l'igea virtus
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  • Reggina-Igea Virtus
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  • esultanza reggina gol toscano contro l'igea virtus
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  • Reggina-Igea Virtus festa finale con tifosi
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  • Reggina-Igea Virtus esultanza
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  • Reggina-Igea Virtus festa finale con tifosi
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  • lotito marchionni
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  • lotito magrassi
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  • lotito acquadro
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  • Reggina-Igea Virtus tifosi fermano lotito in tribuna
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Grande festa al Granillo! La Reggina fa cinque su cinque e si regala un altro pomeriggio bellissimo. Per la terza volta in stagione, quarta con la Coppa, i tifosi amaranto tornano a casa contenti per una vittoria. Che oggi ha un sapore diverso: non è quello della goleada facile, ma arriva nel finale, a metà ripresa, per via di una Igea Virtus stanca dopo aver corso per 70 minuti. Anche per questo la festa finale è più bella, resa unica dalla prima presenza del patron Claudio Lotito a una partita amaranto. A fine gara, l’imprenditore è sceso sugli spalti per salutare tutti, i giocatori e l’allenatore. Marchionni a fine gara ha detto: “era felicissimo”.

A corredo dell’articolo tutte le immagini della sfida e quelle finali. In basso il video dell’ingresso in campo di Lotito.

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