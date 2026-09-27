Reggina-Igea Virtus 2-0, è finita!

Stadio Granillo, 27 settembre 2026. Prima contro seconda, Reggina contro Igea Virtus. Big match del girone I di Serie D, questo pomeriggio, a Reggio Calabria. Amaranto di Marco Marchionni lanciatissimi con quattro vittorie su quattro, 13 gol fatti e nessuno subito; siciliani di Ferraro con tre vittorie e un pari, 13 gol fatti e 8 subiti. Ospite speciale allo stadio: per la prima volta da patron, c’è anche Claudio Lotito.
Come sempre, StrettoWeb è in diretta dalla tribuna stampa dell’impianto cittadino per la diretta testuale della sfida: si parte con le formazioni ufficiali, poi cronaca in tempo reale e, a fine gara, tutti gli approfondimenti, tra cui pagelle e dichiarazioni dalla sala stampa.
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E' finita! La Reggina batte l'Igea Virtus e continua la sua corsa solitaria in vetta
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E sono 2! Raddoppia Giuliano Alma!
La Reggina raddoppia nel recupero: bella palla per Alma, che di collo fa 2-0! Gli amaranto la blindano, il Granillo è bellissimo e canta!
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Espulsione per l'Igea Virtus
C’è un rosso per l’Igea Virtus, per gioco pericoloso. Ferrara finisce negli spogliatoi.
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Magrassi spreca il contropiede del 2-0
Ora sono saltati i piani, l’Igea si butta a capofitto e la Reggina prova a sfruttare le ripartenze. Una di queste è sprecata da Magrassi, che scappa in profondità ma poi tira addosso al portiere.
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Gol Reggina! La sblocca ancora Toscano!
Gol Reggina, si sblocca al 75′ la sfida del Granillo! Segna ancora Toscano, una settimana dopo Lamezia. Bello lo scambio Rossetti-Toscano-Alma, che la mette in mezzo, Magrassi va di testa, palla sulla traversa e poi tap-in facile di Toscano. E’ 1-0!
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Acquadro ci prova su punizione: palla alta sopra la traversa
Punizione pericolosa per la Reggina: Acquadro ci prova, la palla sfiora la traversa.
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Entra anche Rossetti
Nuovo cambio per Marchionni: Rossetti entra al posto di Abonckelet. Intanto la società ha comunicato il dato degli spettatori.
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Primo cambio per Marchionni: entra Alma per Jallow
Primo cambio per Marchionni, che inserisce Alma per Jallow.
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Ancora Rotulo pericoloso, palla fuori
Rotulo ci prova dal limite, palla fuori. Un minuto dopo, ennesimo fuorigioco dubbio fischiato a Magrassi. Più Reggina che Igea in questo secondo tempo.
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Bella conclusione di Rotulo verso la porta, la Reggina prova ad alzare i giri del motore
La Reggina prova ad alzare i giri del motore: Rotulo, dai 25 metri, ci prova con una bella conclusione, ma respinge il portiere.
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E' iniziata la ripresa!
E’ iniziata la ripresa di Reggina-Igea Virtus. Nessun cambio per i due tecnici. Subito giallo in avvio per Jallow, per un’entrata in ritardo.
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Finisce il primo tempo: 0-0 al Granillo
Reggina e Igea Virtus chiudono il primo tempo sullo 0-0. E’ un paradosso, ma tra i due attacchi migliori del girone I – e dell’intera Serie D – non arriva neanche una rete dopo la prima frazione. Gara molto spezzettata, confusa e nervosa. Troppi fischi dell’arbitro, tantissimi gli offside segnalati agli amaranto, alcuni in dubbio, anche per via della linea ospite molto alta.
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Gol annullato all'Igea Virtus, ennesimo fuorigioco
Linea davvero altissima per la difesa siciliana. La Reggina, anche per via dei fischi dubbi dell’assistente, fatica a servire gli attaccanti, costantemente sul filo. In un capovolgimento di fronte, fuorigioco fischiato anche agli ospiti, che avevano fatto gol con Cicirello.
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Fase un po' nervosa e confusionaria del match
Siamo alla mezz’ora, si è entrati in una fase di gara molto nervosa e confusionaria. L’arbitro sta fischiando troppo, l’assistente sta sbandierando fuorigiochi molto dubbi. Il Granillo rumoreggia.
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Prime ammonizioni: un giallo per parte
Prime ammonizioni della sfida: Cicirello allontana il pallone prima di una punizione, l’arbitro non estrae il giallo, poi scaramucce con Lancini e ammoniti entrambi. Scelta discutibile, il giallo doveva arrivare prima. Gestione della gara così così, finora, da parte dell’arbitro.
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Problema a una scarpa per Lagonigro, gioco fermo per qualche minuto
Il gioco si ferma per qualche minuto, a causa di un problema alla scarpa per Lagonigro. Compagni e avversari ne approfittano per un break e qualche indicazione tattica.
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L'Igea Virtus non ha paura di giocare, la Reggina sfrutta le ripartenze
L’Igea Virtus non ha paura di giocare. Propone e si propone, palleggia e prova a schiacciare gli amaranto. Al contempo, però, molto spesso presta il fianco alle letali ripartenze della squadra di Marchionni in tutte quelle occasioni in cui riesce a superare il primo pressing.
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Già due corner per la Reggina, che inizia a rendersi pericolosa
La Reggina inizia a rendersi pericolosa. Difesa alta dell’Igea, come prevedibile, e Magrassi e Jallow si muovono in linea, sul filo del fuorigioco, provando a sfruttare la profondità. Già guadagnati due corner.
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E' iniziata Reggina-Igea Virtus!
Fischio d’inizio di Reggina-Igea Virtus. E’ iniziata la sfida del Granillo. In questa prima frazione la Reggina attaccherà verso la Curva Nord.
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Reggina-Igea Virtus, le formazioni ufficiali
Formazioni ufficiali di Reggina-Igea Virtus. Marchionni fa un solo cambio rispetto a Lamezia: dentro di nuovo Rotulo per Rossetti. Confermata in blocco la difesa e la coppia d’attacco Jallow-Magrassi, con Acquadro in mezzo e Abonckelet mezz’ala.
REGGINA: Lagonigro; Baldan, Lancini, Fazio; Baggi, Acquadro, Abonckelet, Rotulo, Toscano; Jallow, Magrassi. In panchina: Madia, De Mori, Specker, Girasole R., Laaribi, Rossetti, Porcino, Alma, Guida. Allenatore: Marchionni.
NUOVA IGEA VIRTUS: Creuso, Martinoli, Piovano, Cicirello, Joao Pedro, Harper, Faccetti, Calafiore, Khamlich, Aiello, Tumminelli. In panchina: De Giosa, Longo, Samake, Vacca, Tolomello, Ursino, Acampa, Ferrara, Ciaramella. Allenatore: Ferraro.