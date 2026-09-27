Reggina-Igea Virtus 2-0, è finita!

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E' finita! La Reggina batte l'Igea Virtus e continua la sua corsa solitaria in vetta

E sono 2! Raddoppia Giuliano Alma! La Reggina raddoppia nel recupero: bella palla per Alma, che di collo fa 2-0! Gli amaranto la blindano, il Granillo è bellissimo e canta!

Espulsione per l'Igea Virtus C’è un rosso per l’Igea Virtus, per gioco pericoloso. Ferrara finisce negli spogliatoi.

Magrassi spreca il contropiede del 2-0 Ora sono saltati i piani, l’Igea si butta a capofitto e la Reggina prova a sfruttare le ripartenze. Una di queste è sprecata da Magrassi, che scappa in profondità ma poi tira addosso al portiere.

Gol Reggina! La sblocca ancora Toscano! Gol Reggina, si sblocca al 75′ la sfida del Granillo! Segna ancora Toscano, una settimana dopo Lamezia. Bello lo scambio Rossetti-Toscano-Alma, che la mette in mezzo, Magrassi va di testa, palla sulla traversa e poi tap-in facile di Toscano. E’ 1-0!

Acquadro ci prova su punizione: palla alta sopra la traversa Punizione pericolosa per la Reggina: Acquadro ci prova, la palla sfiora la traversa.

Entra anche Rossetti Nuovo cambio per Marchionni: Rossetti entra al posto di Abonckelet. Intanto la società ha comunicato il dato degli spettatori.

Primo cambio per Marchionni: entra Alma per Jallow Primo cambio per Marchionni, che inserisce Alma per Jallow.

Ancora Rotulo pericoloso, palla fuori Rotulo ci prova dal limite, palla fuori. Un minuto dopo, ennesimo fuorigioco dubbio fischiato a Magrassi. Più Reggina che Igea in questo secondo tempo.

Bella conclusione di Rotulo verso la porta, la Reggina prova ad alzare i giri del motore La Reggina prova ad alzare i giri del motore: Rotulo, dai 25 metri, ci prova con una bella conclusione, ma respinge il portiere.

E' iniziata la ripresa! E’ iniziata la ripresa di Reggina-Igea Virtus. Nessun cambio per i due tecnici. Subito giallo in avvio per Jallow, per un’entrata in ritardo.

Finisce il primo tempo: 0-0 al Granillo Reggina e Igea Virtus chiudono il primo tempo sullo 0-0. E’ un paradosso, ma tra i due attacchi migliori del girone I – e dell’intera Serie D – non arriva neanche una rete dopo la prima frazione. Gara molto spezzettata, confusa e nervosa. Troppi fischi dell’arbitro, tantissimi gli offside segnalati agli amaranto, alcuni in dubbio, anche per via della linea ospite molto alta.

Gol annullato all'Igea Virtus, ennesimo fuorigioco Linea davvero altissima per la difesa siciliana. La Reggina, anche per via dei fischi dubbi dell’assistente, fatica a servire gli attaccanti, costantemente sul filo. In un capovolgimento di fronte, fuorigioco fischiato anche agli ospiti, che avevano fatto gol con Cicirello.

Fase un po' nervosa e confusionaria del match Siamo alla mezz’ora, si è entrati in una fase di gara molto nervosa e confusionaria. L’arbitro sta fischiando troppo, l’assistente sta sbandierando fuorigiochi molto dubbi. Il Granillo rumoreggia.

Prime ammonizioni: un giallo per parte Prime ammonizioni della sfida: Cicirello allontana il pallone prima di una punizione, l’arbitro non estrae il giallo, poi scaramucce con Lancini e ammoniti entrambi. Scelta discutibile, il giallo doveva arrivare prima. Gestione della gara così così, finora, da parte dell’arbitro.

Problema a una scarpa per Lagonigro, gioco fermo per qualche minuto Il gioco si ferma per qualche minuto, a causa di un problema alla scarpa per Lagonigro. Compagni e avversari ne approfittano per un break e qualche indicazione tattica.

L'Igea Virtus non ha paura di giocare, la Reggina sfrutta le ripartenze L’Igea Virtus non ha paura di giocare. Propone e si propone, palleggia e prova a schiacciare gli amaranto. Al contempo, però, molto spesso presta il fianco alle letali ripartenze della squadra di Marchionni in tutte quelle occasioni in cui riesce a superare il primo pressing.

Già due corner per la Reggina, che inizia a rendersi pericolosa La Reggina inizia a rendersi pericolosa. Difesa alta dell’Igea, come prevedibile, e Magrassi e Jallow si muovono in linea, sul filo del fuorigioco, provando a sfruttare la profondità. Già guadagnati due corner.

E' iniziata Reggina-Igea Virtus! Fischio d’inizio di Reggina-Igea Virtus. E’ iniziata la sfida del Granillo. In questa prima frazione la Reggina attaccherà verso la Curva Nord.