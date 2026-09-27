Serie D, il Licata vola: è 3° in classifica, ma per qualcuno la Reggina aveva giocato contro il nulla

I nostalgici di Ballarino, per minimizzare l'esordio show degli amaranto, avevano parlato di neopromossa. Eppure quella neopromossa ha perso solo contro i ragazzi di Marchionni alla prima, poi due pari e due vittorie di fila, contro il Ragusa e in casa dell'Enna, per 0-3

Reggina-Licata
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Il Licata è 3° in classifica nel girone I di Serie D. Terzo! Dopo cinque giornate. Sì, è lo stesso Licata che qualcuno aveva sminuito dopo il 5-0 della Reggina alla prima giornata. I nostalgici di Ballarino, per minimizzare l’esordio show degli amaranto, avevano parlato di neopromossa. Eppure quella neopromossa ha perso solo contro i ragazzi di Marchionni alla prima, poi due pari e due vittorie di fila, contro il Ragusa e in casa dell’Enna, per 0-3. Ora, a 8 punti, guarda quasi tutte dall’alto: davanti ha solo Reggina, Igea Virtus e Sambiase, le uniche imbattute del torneo finora. E’ la dimostrazione che no, la Reggina non aveva giocato contro il nulla.

Risultati Serie D girone I, 5ª giornata

Sabato 26 settembre

Ore 18.30

Enna-Licata 0-3

Domenica 27 settembre

Ore 15.00

Athletic Palermo-Milazzo
PraiaTortora-Gela
Enna-Licata
Nissa-Vibonese
Reggina-Igea Virtus
Sambiase-Vigor Lamezia
Siracusa-Modica
Ragusa-Trapani

Ore 16.00

Castrumfavara-Avola

Classifica Serie D girone I

  1. Reggina 12
  2. Igea Virtus 10
  3. Sambiase 10
  4. Licata 8*
  5. Vibonese 7
  6. Nissa 7
  7. Milazzo 6
  8. Avola 6
  9. Digiesse PraiaTortora 6
  10. Castrumfavara 4
  11. Modica 4
  12. Athletic Palermo 4
  13. Gela 3 (-1)
  14. Ragusa 2
  15. Vigor Lamezia 2
  16. Enna 1*
  17. Siracusa 1 (-7)
  18. Trapani -5

*una partita in più

Prossimo Turno Serie D girone I, 6ª giornata

Domenica 4 ottobre

Ore 15.00

Avola-Ragusa
Gela-Athletic Palermo
Igea Virtus-Nissa
Licata-Sambiase
Milazzo-Siracusa
Modica-Enna
Trapani-Reggina
Vibonese-Digiesse PraiaTortora
Vigor Lamezia-Castrumfavara

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