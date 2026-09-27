Serie D, il Licata vola: è 3° in classifica, ma per qualcuno la Reggina aveva giocato contro il nulla

Il Licata è 3° in classifica nel girone I di Serie D. Terzo! Dopo cinque giornate. Sì, è lo stesso Licata che qualcuno aveva sminuito dopo il 5-0 della Reggina alla prima giornata. I nostalgici di Ballarino, per minimizzare l’esordio show degli amaranto, avevano parlato di neopromossa. Eppure quella neopromossa ha perso solo contro i ragazzi di Marchionni alla prima, poi due pari e due vittorie di fila, contro il Ragusa e in casa dell’Enna, per 0-3. Ora, a 8 punti, guarda quasi tutte dall’alto: davanti ha solo Reggina, Igea Virtus e Sambiase, le uniche imbattute del torneo finora. E’ la dimostrazione che no, la Reggina non aveva giocato contro il nulla.
Risultati Serie D girone I, 5ª giornata
Sabato 26 settembre
Ore 18.30
Enna-Licata 0-3
Domenica 27 settembre
Ore 15.00
Athletic Palermo-Milazzo
PraiaTortora-Gela
Enna-Licata
Nissa-Vibonese
Reggina-Igea Virtus
Sambiase-Vigor Lamezia
Siracusa-Modica
Ragusa-Trapani
Ore 16.00
Castrumfavara-Avola
Classifica Serie D girone I
- Reggina 12
- Igea Virtus 10
- Sambiase 10
- Licata 8*
- Vibonese 7
- Nissa 7
- Milazzo 6
- Avola 6
- Digiesse PraiaTortora 6
- Castrumfavara 4
- Modica 4
- Athletic Palermo 4
- Gela 3 (-1)
- Ragusa 2
- Vigor Lamezia 2
- Enna 1*
- Siracusa 1 (-7)
- Trapani -5
*una partita in più
Prossimo Turno Serie D girone I, 6ª giornata
Domenica 4 ottobre
Ore 15.00
Avola-Ragusa
Gela-Athletic Palermo
Igea Virtus-Nissa
Licata-Sambiase
Milazzo-Siracusa
Modica-Enna
Trapani-Reggina
Vibonese-Digiesse PraiaTortora
Vigor Lamezia-Castrumfavara