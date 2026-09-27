Serie D, il Licata vola: è 3° in classifica, ma per qualcuno la Reggina aveva giocato contro il nulla

Il Licata è 3° in classifica nel girone I di Serie D. Terzo! Dopo cinque giornate. Sì, è lo stesso Licata che qualcuno aveva sminuito dopo il 5-0 della Reggina alla prima giornata. I nostalgici di Ballarino, per minimizzare l’esordio show degli amaranto, avevano parlato di neopromossa. Eppure quella neopromossa ha perso solo contro i ragazzi di Marchionni alla prima, poi due pari e due vittorie di fila, contro il Ragusa e in casa dell’Enna, per 0-3. Ora, a 8 punti, guarda quasi tutte dall’alto: davanti ha solo Reggina, Igea Virtus e Sambiase, le uniche imbattute del torneo finora. E’ la dimostrazione che no, la Reggina non aveva giocato contro il nulla.

Risultati Serie D girone I, 5ª giornata

Sabato 26 settembre

Ore 18.30

Enna-Licata 0-3

Domenica 27 settembre

Ore 15.00

Athletic Palermo-Milazzo

PraiaTortora-Gela

Enna-Licata

Nissa-Vibonese

Reggina-Igea Virtus

Sambiase-Vigor Lamezia

Siracusa-Modica

Ragusa-Trapani

Ore 16.00

Castrumfavara-Avola

Classifica Serie D girone I

Reggina 12 Igea Virtus 10 Sambiase 10 Licata 8* Vibonese 7 Nissa 7 Milazzo 6 Avola 6 Digiesse PraiaTortora 6 Castrumfavara 4 Modica 4 Athletic Palermo 4 Gela 3 (-1) Ragusa 2 Vigor Lamezia 2 Enna 1* Siracusa 1 (-7) Trapani -5

*una partita in più

Prossimo Turno Serie D girone I, 6ª giornata

Domenica 4 ottobre

Ore 15.00

Avola-Ragusa

Gela-Athletic Palermo

Igea Virtus-Nissa

Licata-Sambiase

Milazzo-Siracusa

Modica-Enna

Trapani-Reggina

Vibonese-Digiesse PraiaTortora

Vigor Lamezia-Castrumfavara