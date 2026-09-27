Reggina-Igea Virtus, Claudio Lotito è arrivato al Granillo: gli applausi dello stadio e i selfie coi tifosi | FOTO

Il patron Claudio Lotito è arrivato anche al Granillo. Dopo la passeggiata sul Corso Garibaldi di questa mattina, insieme al Sindaco Francesco Cannizzaro, l’imprenditore romano è arrivato allo stadio per assistere per la prima volta dal vivo alla sua nuova squadra, la Reggina, che da capolista sfida l’Igea Virtus, seconda classificata. Il colpo d’occhio dello stadio è quello delle grandi occasioni, almeno per la categoria: in attesa del dato ufficiale, infatti, si registra una presenza di oltre 7 mila spettatori, un dato record raggiunto – in questi tre anni – solo per Reggina-Siracusa di due anni fa e di Reggina-Messina dello scorso anno.

Claudio Lotito è stato accolto dagli applausi dello stadio, soprattutto della tribuna, che si è alzata in piedi per salutare il patron, il quale ha ricambiato. Il Senatore si è fermato per scattare un po’ di foto con i tifosi, prima di rientrare negli spogliatoi e poi uscire nuovamente e guardare la partita.

La diretta testuale di Reggina-Igea Virtus