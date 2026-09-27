Claudio Lotito a Reggio Calabria: passeggiata in centro prima di Reggina-Igea Virtus al Granillo | FOTO

Claudio Lotito è a Reggio Calabria, come anticipato ieri da StrettoWeb. Il nuovo patron della Reggina è pronto a seguire dal vivo gli amaranto per la prima volta in questo ruolo. Questa mattina, l’imprenditore ha passeggiato sul Corso Garibaldi insieme al Sindaco Francesco Cannizzaro, incontrando anche alcuni tifosi e cittadini. La passeggiata è precedente all’arrivo del Senatore al Granillo, per assistere al match del girone I di Serie D tra Reggina e Igea Virtus. Per Claudio Lotito è la seconda volta al Granillo, la terza sullo Stretto, da quando è Presidente amaranto. Prima volta per la conferenza stampa di luglio, dopo l’acquisizione del club; seconda per la presentazione all’Arena dello Stretto e ora la terza, per assistere alla prima partita della sua squadra.

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