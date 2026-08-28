Reggina, Lotito annuncia: “arriveranno altri 4 giocatori, sono già stati presi”. E poi un annuncio sulla trasmissione delle partite

Claudio Lotito ha parlato di nuovo alla piazza di Reggio Calabria. Nel corso della presentazione della Reggina, all’Arena dello Stretto, il nuovo patron amaranto è salito sul palco innanzitutto per un importante annuncio di mercato: “questa è la squadra, ma dico con tutta tranquillità che mancano altri giocatori, che in qualche maniera sono stati presi. Arriveranno uno in difesa, uno a centrocampo, un portiere e un altro attaccante. Ho scelto l’allenatore come me, un combattente. Combattenti e mai reduci. Voglio portare questa società nel calcio che conta”.

Ha aggiunto: “il Sindaco va ringraziato, dopo che mi ha stalkerizzato. La squadra lo sa cosa deve fare, l’ho detto e lo ripeto: con Lotito risultato garantito. Servivano i fatti? Li stiamo facendo: abbiamo preso 20 giocatori in meno di 20 giorni, stiamo risollevando una situazione che vi posso assicurare non fosse facile. Perché ho scelto questa sfida? Per l’amicizia che mi lega a Cannizzaro e per la passione di questa gente, l’avete vista. Instillano voglia di fare e dimostrare, perché hanno l’orgoglio dell’appartenenza. Mi attaccano perché io do fastidio e io voglio dare fastidio al campionato di Serie D, a quello di C, a quello di B e magari anche a quello di Serie A”.

Infine, davanti ai fuochi d’artificio, Lotito ha annunciato: “per venire incontro alle persone ho deciso di far trasmettere tutte le partite della Reggina. E, per la prima volta nella storia, anche quelle del settore giovanile, così i padri potranno vedere i propri figli”.