Reggina, che emozione: Raffaello canta l’inno ufficiale, l’Arena si alza in piedi | VIDEO

Un momento emozionante. Tutta l’Arena in piedi per l’inno. Siamo al “Granillo”? No, ma quasi. Raffaello Di Pietro, autore dell’inno “Vai Reggina”, nel corso della presentazione ufficiale ha cantato lo storico brano – nato nel primo anno di Serie A – davanti a un anfiteatro, quello al centro di Reggio Calabria, gremito. Un unico popolo, un unico coro, un unico canto a unire città e squadra davanti allo splendido scenario dello Stretto. Tifosi letteralmente travolti dall’entusiasmo coinvolgente della canzone e di un’atmosfera che, si spera, ora si possa rivedere al Granillo.

Di seguito il video della canzone, cantato da tutta l’Arena.