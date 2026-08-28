Reggina, grande festa amaranto all’Arena per la presentazione ufficiale: musica, risate e gli annunci di Lotito | FOTO

Reggio Calabria abbraccia i suoi beniamini. La Reggina abbraccia la sua gente. Una serata coinvolgente, emozionante, travolgente, ha letteralmente incantato lo Stretto davanti a un’Arena gremita. La festa amaranto, la presentazione della squadra a pochi giorni dal debutto, ha visto anche la presenza del patron Claudio Lotito, che sul finale ha regalato alcune sue perle, così come già anticipato nella conferenza stampa di qualche settimana fa.

L’evento, presentato dai giornalisti Alessio De Giuseppe e Leonardo Metalli, è stato impreziosito dalla presenza dei comici reggini Santo Palumbo e Gennaro Calabrese, che hanno fatto ridere il pubblico con esibizioni esilaranti e molto simpatiche. Il primo ha scherzato molto sulla cultura reggina, il secondo ha imitato i vari Ballarino (fischiato quando nominato), Mimmo Praticò, Lillo Foti e anche gli stessi Cannizzaro e Lotito, applauditi dai presenti. Molto emozionante il momento dell’inno ufficiale, “Vai Reggina”, cantato dal suo ideatore, Raffaello Di Pietro, davanti a una Arena in piedi.

L’ultima parte è stata riservata alla presentazione della squadra. Sul palco, uno ad uno, sono saliti tutti i giocatori, poi staff, ds e allenatore. Lancini, leader della difesa, ha dichiarato: “questo è un gruppo di bravi ragazzi, ma noi non dovremo essere bravi ragazzi. Indossare questa maglia è un privilegio”. A fargli eco, mister Marchionni: “il Presidente ha preso questa squadra in fase embrionale, ma se l’ha presa in Serie D lo ha fatto per portarla in massima serie. Cosa mi aspetto da questo campionato? Vincere. E’ un dovere, uno stimolo, una voglia che ho. Che squadra è? Una squadra che mi rispecchia, dove l’uno dà il massimo per l’altro”.

L’ultimo intervento, accompagnato anche dai fuochi d’artificio, è stato riservato al patron Claudio Lotito, che ha fatto un annuncio di mercato e anche uno legato alla trasmissione delle partite di campionato della Reggina in diretta.