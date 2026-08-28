Reggina, Arena strapiena per la presentazione: applausi e cori per Lotito e Cannizzaro, “forza Reggio alé” | FOTO

Arena strapiena, emozioni, cori, applausi. Si è aperta così la presentazione della Reggina, presso l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”. Una Arena vestita di amaranto, nel vero senso della parola, con i colori sociali di fronte a un pubblico entusiasta e coinvolgente. La serata, all’ingresso dei conduttori Alessio De Giuseppe e Leonardo Metalli, è iniziata con un fortissimo “Forza Reggio Alé”, che ha anche sovrastato la voce dei presentatori.

Come prevedibile, all’arrivo del patron Claudio Lotito, vera e propria ovazione dei presenti. Stesso tributo, con tanto di applauso e cori, riservato nel momento in cui i conduttori lo hanno introdotto. Grandi applausi anche per il Sindaco Cannizzaro, seguito al fianco dell’imprenditore.