Claudio Lotito al Granillo per Reggina-Igea Virtus: domani la prima volta dal vivo per il nuovo patron, verso il record di spettatori da 4 anni

Domani pomeriggio, domenica 27 settembre, Claudio Lotito farà il suo esordio ufficiale sulle tribune dello stadio “Oreste Granillo” durante una partita della sua Reggina. Il patron, che ha rilevato il club amaranto nel cuore dell’estate, assisterà per la prima volta dal vivo a una sfida ufficiale della sua nuova squadra. L’occasione si presenta con la quinta giornata del girone di Serie D contro l’Igea Virtus, incastrata perfettamente nel calendario grazie alla pausa della Serie A per gli impegni delle Nazionali. Un’opportunità che il presidente ha colto subito per stare vicino alla sua nuova creatura, attualmente protagonista di un avvio di stagione travolgente e al comando del proprio girone.

Lazio e Reggina in vetta: il “magic moment” del presidente

Per Claudio Lotito è un momento d’oro su tutti i fronti sportivi. Da una parte la Lazio, regina a sorpresa della Serie A in testa alla classifica con gli stessi punti di Inter e Roma dopo 5 giornate; dall’altra una Reggina che sta letteralmente dominando il campionato di Serie D. Una doppia leadership che regala al patron un primato unico nel panorama calcistico italiano e che rende questo weekend di sosta della massima serie ancora più dolce. La presenza di Lotito in riva allo Stretto rappresenta un segnale forte di vicinanza verso la piazza, che attende con impazienza di riabbracciare orizzonti calcistici più consoni alla propria storia.

Febbre amaranto a Reggio Calabria: Granillo verso il sold out

La risposta della città all’arrivo del nuovo proprietario e al cammino vincente della squadra non si è fatta attendere. Per la gara contro l’Igea Virtus, il Granillo si avvia verso il sold out dei posti attualmente disponibili: sono già oltre 7.000 gli spettatori garantiti, frutto dei 3.500 abbonati e di ben 3.500 tagliandi già staccati. Con l’intera giornata di sabato ancora a disposizione per la prevendita, il dato è destinato a salire ulteriormente. Reggio Calabria si prepara dunque a regalare una calorosa accoglienza a Lotito, che dopo tre anni estremamente complessi e ricchi di delusioni per i colori amaranto, è riuscito a riaccendere l’entusiasmo della tifoseria e a far tornare a sognare un’intera città.