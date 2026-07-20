Reggina, è il giorno di Lotito: tutto pronto per la conferenza stampa | DIRETTA

Claudio Lotito a Reggio Calabria, al Granillo, per parlare della Reggina. Che da qualche settimana è anche sua, la sua Reggina. L’imprenditore romano, con un suo gruppo, ha acquisito il 100% delle quote della società e oggi pomeriggio presenta il progetto insieme al Sindaco della città, Francesco Cannizzaro, che da molto tempo lavora sottotraccia per convincerlo. L’esito, com’è noto, è stato positivo. Ora però è arrivato il momento di parlare, di raccontare a stampa e città quali sono le intenzioni. Lotito lo fa al Granillo, dalla tribuna dello stadio della città, in una conferenza particolare, aperta anche ai tifosi.

Questa la diretta di StrettoWeb integrale di tutta la conferenza. Dai momenti precedenti all’evento a ogni tipo di discorso affrontato nel corso della conferenza.