Renovatio Imperii et lumen ingenii: il mos maiorum di Claudio Lotito. Perspicax et provida mens per la nuova era della Reggina

All’interno della sacrale e catartica cornice del mitico stadio Granillo, la conferenza stampa di presentazione di Claudio Lotito quale nuovo proprietario della Reggina si è trasfigurata, con somma meraviglia degli astanti, in un’autentica lectio magistralis. La sua profonda cultura umanistica, intrisa di saggezza classica e pervasa dal soffio vitale del suo profondo mos maiorum, è emersa in maniera dirompente, inondando la platea di aforismi, saggezza popolare e auliche citazioni che dicono tanto, tantissimo, sulle intenzioni future alla guida del club amaranto. Troneggia su tutte, come un monito scolpito nel marmo, quel perentorio verba volant, scripta manent, pronunciato non quale mero sfoggio accademico, ma per suggellare solennemente l’inviolabilità dell’impegno assunto.

Rivendicando con fierezza e ineffabile commozione il ricordo del padre di origini calabresi e richiamandosi alle più antiche e nobili tradizioni della nostra terra, Lotito ha riaffermato l’insostituibile importanza della stretta di mano, un pactum sacro che assurge a baluardo di un’etica d’altri tempi. Egli si erge così a novello pater familias di una comunità sportiva sovente orfana di autentici fari morali.

Visio europaea e multiproprietà: lo sguardo lungimirante dell’homo novus

Sotto il profilo precipuamente ordinamentale e gestionale, sollecitato dalla puntuale domanda formulata dal giornalista di StrettoWeb Consolato Cicciù, il neo-patron ha affrontato con encomiabile lucidità il vitale tema della multiproprietà nel calcio. Svelando, con la consueta schiettezza, di aver già attivato feconde e serrate interlocuzioni con l’attuale presidente della FIGC Giovanni Malagò, ha ribadito come tale strumento legislativo sarà presto ripristinato. Un intervento, il suo, pro bono publico: non per un esclusivo tornaconto personale, ma poiché rappresenta un’evoluzione ontologicamente giusta e necessaria per l’intero ecosistema sportivo. Volgendo il proprio acume analitico verso i più ampi scenari del panorama continentale, Lotito palesa ancora una volta la sua tempra da visionario, un homo novus capace di sfidare le dinamiche dei colossi globali. Il suo riferimento ai big continentali ci porta subito con la mente al City Group, ed è illuminante: un agglomerato mastodontico capace di gestire realtà gloriose quali il Manchester City in Inghilterra, il Girona in Spagna, il Palermo in Italia, il Troyes in Francia e il Lommel in Belgio. Società che, in ossequio a un modello gestionale virtuoso, potrebbero finanche incrociare i propri destini sul prestigioso e agognato palcoscenico internazionale come ad esempio la Champions League. Ma non è l’unico caso. C’è anche l’universo Red Bull, con Lipsia in Germania e Salisburgo in Austria, o John Textor che ha l’Olympique Lione in Francia, il Crystal Palace in Inghilterra e il Molenbeek in Belgio. O ancora il gruppo INEOS di Sir Jim Ratcliffe che ha il Manchester United in Inghilterra, il Nizza in Francia e il Losanna in Svizzera. Il mondo va in questa direzione. Come un indomito vate, Claudio Lotito scorge traguardi che sfuggono allo sguardo limitato degli ordinari amministratori del presente: ex ungue leonem, dall’artiglio si riconosce il leone.

Excusatio non petita, nessun retropensiero: la verità sulla politica

Tuttavia, è sul fronte delle sterili dietrologie e dei sussurri di corridoio che la memorabile giornata odierna ha infuso le soddisfazioni più vibranti, permettendoci di mondare le calzature da fastidiosissimi sassolini. Come avevamo del resto già vaticinato e ribadito con cristallina onestà intellettuale nei precedenti articoli sulle colonne di StrettoWeb, la provvidenziale discesa in campo dell’imprenditore capitolino non cela alcun inconfessabile tornaconto elettorale. il Sindaco Francesco Cannizzaro, prendendo la parola con vibrante emozione nell’introdurre Lotito, ha sgombrato il campo da ogni patetica illazione: è stato smentito categoricamente che Lotito sarà candidato a Reggio o in Calabria. “Non sarà così“. “E poi, secondo voi, uno come Claudio Lotito ha bisogno di qualcosa del genere?” in pasto agli stolti. L’impegno profuso per le sorti della compagine amaranto non ha alcunché da spartire con questo meschino e provinciale retropensiero. Lotito, giova rammentarlo a coloro per i quali mala tempora currunt a causa della loro stessa invidia, appena quattro anni or sono fu trionfalmente eletto senatore per Forza Italia nel Molise, una terra ove non possedeva, né gestiva, alcuna società calcistica. Res ipsa loquitur: i fatti parlano da soli, disvelando un impegno mosso unicamente da nobili slanci.

Omnia vincit amor: il calore del Granillo anteposto ai fasti di New York

La straripante grandezza umana di Lotito e l’autenticità del suo sconfinato attaccamento a questo incipiente progetto a lungo termine trovano la loro apoteosi nel peso inestimabile delle sue formidabili rinunce. Nelle medesime e frenetiche ore in cui il vertice supremo della FIFA, Gianni Infantino, lo attendeva trepidante a New York per presenziare, nel salotto di cristallo dell’establishment globale, alla sfolgorante finalissima dei Mondiali tra l’arrembante Spagna del prodigio Yamal e la leggendaria Argentina dell’intramontabile Messi — incorniciata dalle epifanie musicali di star planetarie quali Shakira e Madonna —, egli ha compiuto un gesto di inaudita potenza simbolica. Un mecenate dotato di siffatta ricchezza e prestigio ha serenamente declinato l’invito, preferendo calcare il terreno infuocato del mitico stadio Granillo in un lunedì asfissiante, flagellato da una canicola di quasi +40°C. L’ha fatto per un fine immensamente più alto: incontrare, accarezzare l’anima e rassicurare mille tifosi della Reggina. Un popolo fiero ma affranto, reduce da tre umilianti e oscuri anni di calvario nei dilettanti della Serie D. Hic et nunc, qui e ora: una disarmante differenza di priorità che consacra, oltre ogni ragionevole dubbio, lo spessore morale del nuovo condottiero.

Gutta cavat lapidem: serietà e abnegazione per dimenticare le rovine del passato

L’orizzonte tracciato nelle segrete stanze dell’impianto reggino non patisce l’affanno delle avventure effimere, ma si dipana maestoso come un ferreo progetto a lungo termine. Lotito è giunto in riva allo Stretto con l’irrevocabile e pervicace intento di radicare la propria presenza: non per blandire la piazza vincendo sbrigativamente un umile torneo di Serie D, bensì per riedificare, pietra su pietra, il tempio calcistico amaranto, riconducendolo nel gotha che gli compete. Un’opera che rifugge i vuoti proclami, nutrendosi di serietà e indefesso pragmatismo. Inevitabilmente, le sue schiette parole si sono abbattute quale inesorabile scure sulle macerie relitte dalla vecchia proprietà. È stata l’occasione propizia per mondarsi di ulteriori detriti, svelando le tempeste di una trattativa condotta sull’orlo del baratro a cagione dell’inaffidabilità di Ballarino, un interlocutore incapace di onorare la parola data. Una damnatio memoriae morale che trova tragico riscontro nelle condizioni di disastroso e intollerabile abbandono in cui giaceva lo storico Centro Sportivo Sant’Agata, un patrimonio vilipeso che la nuova governance saprà redimere e restituire agli antichi fasti.

Nomen omen: “Rhegium”, il solenne patto con la Città

In ultima istanza, consegnandosi al febbricitante affetto della piazza, Lotito si è palesato per ciò che intimamente è: un grandissimo personaggio. Incommensurabilmente colto, dialetticamente forbito, ma nel contempo formidabilmente operativo, geniale, votato al facere. La sinergia con Cannizzaro, corroborata da un vincolo affettuoso e fraterno, sta già distillando una qualità eccelsa nel tessuto sociale, nobilitando il blasone della città al cospetto dei consessi mediatici e istituzionali. Dinanzi all’insidioso quesito inerente al rapporto con le frange più calde del tifo, il neo-patron ha palesato una fermezza d’acciaio, rifuggendo consorterie di sorta e asserendo che, sotto il vessillo amaranto, i tifosi sono e restano rigorosamente identici e paritetici. Primus inter pares il sentimento d’appartenenza, null’altro. A imperituro suggello di questa epica rinascita, è stata rivelata la mirabile intuizione per la denominazione della società veicolo fondata per guidare il club: Rhegium. Un nomen omen, un riferimento elegantemente e prepotentemente evocativo che omaggia la sconfinata e fulgida epopea magnogreca e latina della città. Un sigillo d’amore, un ponte indissolubile tra il passato classico e il radioso avvenire. Al nostro nuovo, impavido condottiero non possiamo dunque che rivolgere il viatico più solenne: Macte animo, ad maiora semper. Ave, Claudius, Rhegium te salutat!