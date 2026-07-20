Reggina, lo stato del terreno di gioco del Granillo | FOTO

Lo stato del terreno di gioco del Granillo è in condizioni pietose. Non è una notizia, in realtà, nel senso che si sapeva. Tra cambio di Amministrazione Comunale e cambio di società, in questi mesi la struttura che ospita le partite della Reggina si è ritrovata in stato di abbandono. Già da un po’, però, il Sindaco Cannizzaro ci ha messo mano, a partire dalle zone esterne, con la pittura delle cancellate e non solo. La conferenza stampa di Lotito ci ha permesso di effettuare qualche scatto all’interno della struttura e del manto erboso.

Tutte le immagini nella fotogallery a corredo.