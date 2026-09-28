Lotito stregato da Reggio Calabria: “sto comprando casa qui, non dico bugie. Sono incantato da questa città, con Cannizzaro lavoriamo per darle un ruolo internazionale”

E’ letteralmente stregato da Reggio Calabria, Claudio Lotito, che nel corso dell’intervista concessa ieri pomeriggio ai microfoni di StrettoWeb ha svelato un dettaglio molto importante sull’azione politica congiunta con il Sindaco Francesco Cannizzaro per il futuro di questa città: “Noi vogliamo – ha detto Lotito – che Reggio abbia l’orgoglio dell’appartenenza e la soddisfazione di chi si fa carico di questo orgoglio e lo traduce in fatti concreti, in risultati. E quindi vogliamo far sì che questa città assurga a un ruolo internazionale, non solo nazionale, perchè ha tutti i requisiti di carattere naturalistico, ogni volta rimango incantato dal vedere questi scorci che ci sono a Reggio e del mare che lo circonda, non a caso sto adoperandomi per cercare di trovare pure una sistemazione stabile per venire in vacanza d’estate al mare qui a Reggio, non dico bugie, lo sanno bene, perchè già ho contattato e ho trovato alcuni obiettivi da raggiungere e penso che li raggiungerò, e questo per far capire che conosco la mentalità, il senso della famiglia, mio padre era calabrese, avere una comunità in cui tutti svolgono un ruolo, il concetto della dignità, dell’onore, del dare soddisfazione alle persone a cui uno vuole bene. Il Sindaco Cannizzaro sta lavorando per questo, io sono un suo sostenitore e spero di essere anche un artefice insieme a lui per produrre alcuni risultati importanti“.

L’intervista completa sul Canale YouTube di StrettoWeb: