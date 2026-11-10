Reggina meglio di Inter, Roma e Como: ha la migliore media gol d’Italia! Il dato pazzesco: un gol ogni mezz’ora. E ora gli attaccanti segnano | NUMERI e CONFRONTI

Per tre anni si è parlato di attacco sterile, di centravanti che non segnavano e di Reggina che creava poco e segnava anche poco. Adesso la situazione si è completamente ribaltata. La Reggina 2026/2027 ha trasformato quello che era stato uno dei suoi problemi più ricorrenti in uno dei principali punti di forza. E i numeri sono impressionanti: 37 gol segnati in 13 partite ufficiali, considerando le 11 giornate di campionato e le due gare disputate in Coppa Italia Serie D. Una media di 2,85 reti a incontro, superiore a quella di Roma, Inter, Como e delle altre principali squadre inserite nel confronto statistico tra Serie A, Serie B, Serie C e Serie D. Un rendimento offensivo straordinario che racconta la trasformazione della formazione amaranto e restituisce un’immagine profondamente diversa rispetto alle difficoltà delle ultime stagioni. La squadra allenata da Marco Marchionni non soltanto segna tanto, ma riesce a distribuire le proprie reti tra diversi protagonisti, trovando soluzioni offensive che non dipendono esclusivamente dal rendimento di un singolo centravanti.

Reggina, 37 gol e una media di 2,85: meglio di Roma, Inter e Como

Il confronto con le altre formazioni italiane rende ancora più significativo il dato della Reggina. Considerando le partite ufficiali disputate tra campionato, competizioni europee e coppe nazionali, gli amaranto hanno una media realizzativa superiore a quella di alcune delle formazioni più prolifiche del Paese. La Roma ha segnato complessivamente 41 gol in 15 gare, con una media di 2,73 reti a partita. Il Potenza, che guida la graduatoria esaminata per numero assoluto di gol insieme ai giallorossi, è arrivato a 39 reti in 16 incontri, con una media di 2,44. Il Como ha segnato 37 gol in 15 partite, esattamente quanti la Reggina ma disputando due incontri in più, mentre l’Inter si è fermata a 36 reti in 15 gare, con una media di 2,40.

La classifica dei migliori attacchi italiani tra campionato e coppe

La graduatoria, elaborata considerando le reti realizzate nelle competizioni ufficiali della stagione 2026/2027, mette in evidenza il rendimento delle principali formazioni esaminate, dalla Serie A alla Serie D. Per ciascuna squadra sono stati sommati i gol segnati in campionato e nelle rispettive coppe, rapportando poi il totale al numero di partite effettivamente disputate. Ecco il confronto, ordinato per numero complessivo di reti:

Reggina (Serie D, girone I): 37 gol in 13 partite, media 2,85.

37 gol in 13 partite, media 2,85. Roma (Serie A): 41 gol in 15 partite, media 2,73.

41 gol in 15 partite, media 2,73. Como (Serie A): 37 gol in 15 partite, media 2,47.

37 gol in 15 partite, media 2,47. Palermo (Serie B): 32 gol in 13 partite, media 2,46.

32 gol in 13 partite, media 2,46. Potenza (Serie C, girone C): 39 gol in 16 partite, media 2,44.

39 gol in 16 partite, media 2,44. Inter (Serie A): 36 gol in 15 partite, media 2,40.

36 gol in 15 partite, media 2,40. Teramo (Serie D, girone F): 33 gol in 14 partite, media 2,36.

33 gol in 14 partite, media 2,36. Monastir (Serie D, girone G): 28 gol in 12 partite, media 2,33.

28 gol in 12 partite, media 2,33. Nuova Igea Virtus (Serie D, girone I): 31 gol in 14 partite, media 2,21.

31 gol in 14 partite, media 2,21. Chisola (Serie D, girone A): 26 gol in 12 partite, media 2,17.

26 gol in 12 partite, media 2,17. ChievoVerona (Serie D, girone B): 28 gol in 13 partite, media 2,15.

28 gol in 13 partite, media 2,15. Milan (Serie A): 27 gol in 15 partite, media 1,80.

27 gol in 15 partite, media 1,80. Juventus (Serie A): 26 gol in 15 partite, media 1,73.

26 gol in 15 partite, media 1,73. Atalanta (Serie A): 21 gol in 14 partite, media 1,50.

La statistica più interessante riguarda proprio la media realizzativa. La Reggina segna un gol ogni 31,6 minuti circa. In pratica, gli amaranto viaggiano a un ritmo prossimo alle tre reti a incontro.

La Reggina ha il miglior attacco dell’intera Serie D (esclusa la Coppa): sono 28 gol in 11 giornate. E’ la migliore tra 162 squadre

Se il confronto con le categorie superiori restituisce numeri di grande rilievo, quello all’interno della Serie D offre un’altra indicazione importante. Escludendo le Coppe, e considerando un totale di 162 squadre, la Reggina ha segnato 28 reti nelle prime 11 giornate del girone I, facendo registrare il miglior attacco non soltanto del proprio raggruppamento, ma dell’intera quarta serie nazionale. Alle sue spalle, tra le formazioni più prolifiche, figurano Teramo e Monastir con 27 reti, Chievo Verona con 26, Chisola e Nuova Igea Virtus con 25. Gli amaranto, dunque, si distinguono anche considerando esclusivamente il campionato, senza il contributo delle due partite di Coppa Italia Serie D nelle quali hanno realizzato altre nove reti. Il dato offensivo si accompagna inoltre a una solidità difensiva altrettanto importante: nel girone I la Reggina ha subito soltanto sette gol in undici partite, facendo registrare anche la migliore difesa del raggruppamento e una differenza reti di +21.

Magrassi, Alma e Guida: la svolta degli attaccanti amaranto

Ma il dato che più di ogni altro racconta il cambiamento rispetto al recente passato riguarda il contributo degli attaccanti. Nelle tre stagioni precedenti il reparto offensivo era stato ripetutamente al centro delle critiche, con il problema della scarsa prolificità dei centravanti che aveva accompagnato il percorso della Reggina. Si segnava poco ed erano pochi gli attaccanti ad andare a segno. Le difficoltà nel trasformare le occasioni in gol erano diventate un tema ricorrente, al punto da alimentare discussioni sulle caratteristiche degli interpreti offensivi e sulla necessità di trovare giocatori capaci di garantire un numero adeguato di reti. Attacco spuntato, anche a livello numerico, e soluzioni a gennaio spesso scadenti.

Oggi lo scenario è molto diverso. Magrassi ha già realizzato quattro gol, come Guida, mentre Alma è a quota cinque. A questi si aggiungono i due gol di Reis e quello di Jallow, per un totale di 16 reti firmate dai cinque attaccanti. Il rendimento di Guida e Reis assume un valore particolare considerando che entrambi hanno dovuto convivere con problemi fisici e hanno avuto a disposizione un minutaggio limitato. Anche Jallow è stato spesso condizionato dagli infortuni e dal ridotto spazio avuto in campo. Nonostante queste difficoltà, il contributo offensivo è arrivato da più elementi, senza concentrare l’intera responsabilità realizzativa sulle spalle di un unico giocatore. Magrassi, reduce dalla doppietta sul campo dell’Enna, ha raggiunto quota quattro reti e sta migliorando progressivamente il proprio rendimento, mentre Alma ha garantito un apporto altrettanto importante.

Dal problema del gol all’abbondanza offensiva: la trasformazione della Reggina

La differenza rispetto alle tre stagioni precedenti è evidente. Per lungo tempo la Reggina aveva dovuto fare i conti con una produzione offensiva che non sempre si traduceva in un numero adeguato di gol, alimentando dubbi sul rendimento degli attaccanti e sulla capacità della squadra di concretizzare il gioco sviluppato. Ricordiamo i vari Bolzicco, Rossetti o Guida e De Felice, questi ultimi diventati prolifici dopo essere andati via da Reggio. Adesso gli amaranto hanno ribaltato il quadro: il reparto offensivo contribuisce con continuità.

Il merito di Marchionni e dei suoi giocatori è quello di aver costruito, almeno in questa prima parte di stagione, un rendimento offensivo che rappresenta una netta discontinuità rispetto al passato. Trentasette gol in tredici partite, una media di 2,85, il miglior attacco della Serie D e un rendimento superiore a quello di Roma, Inter e Como nel confronto delle medie: sono numeri che descrivono con chiarezza la dimensione della crescita amaranto. Ma soprattutto raccontano una trasformazione che i tifosi aspettavano da tempo. Dopo anni trascorsi a discutere degli attaccanti che non segnavano e di un reparto offensivo troppo spesso incapace di fare la differenza, oggi la Reggina può contare su una squadra che trova il gol con una frequenza straordinaria. E per una formazione che punta a essere protagonista nella corsa alla promozione in Serie C, questa è probabilmente una delle notizie più importanti dell’intero avvio di stagione.