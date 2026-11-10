Claudio Lotito torna a Reggio Calabria: sarà al Granillo per Reggina-Sambiase. Zittiti i malpensanti e ossessionati: questa volta non ci sono elezioni

Claudio Lotito torna al Granillo. Il patron della Reggina sarà di nuovo a Reggio Calabria, per assistere alla sfida tra gli amaranto e il Sambiase di domenica 15 novembre. Dopo il precedente contro l’Igea Virtus dello scorso 27 settembre, l’imprenditore romano torna a vedere da vicino e dal vivo la sua nuova creatura. Lo fa, nuovamente, per una partita di vertice, allora contro la seconda in classifica del girone I di Serie D, ora contro la prima, in coabitazione con gli amaranto. E’ la seconda volta (escludendo la sua presenza per la prima conferenza stampa, e quella per la presentazione all’Arena) che Claudio Lotito arriva sullo Stretto per assistere a una partita della squadra di Marchionni, proprio la seconda volta che la Lazio riposa, per via della sosta delle Nazionali. Questo weekend, infatti, la Serie A e la Serie B non giocano. Approfittando di questo, e approfittando della gara in casa, il neo Presidente amaranto farà un salto al Granillo per dimostrare la vicinanza alla squadra. Ma c’è di più: non sarà una toccata e fuga per le due ore di partita: Lotito sarà qui per tutto il fine settimana.

In un sol colpo, con un solo gesto, vengono zittiti e smentiti tutti i malpensanti, gli ossessionati della politica che dopo aver giustificato per tre anni chi – della precedente amministrazione – aveva scelto e supportato la società come fosse sua, con le immancabili interviste a fine gara dei vice Sindaci dalla pancia del Granillo, ora si straccia le vesti per il fatto che Lotito sia un esponente di Forza Italia, dello stesso partito del Sindaco che lo ha scelto: Francesco Cannizzaro. E quindi? Il problema non è la politica, ma come la politica sceglie, opera e si intromette.

Quei malpensanti e ossessionati avevano legato la presenza di Lotito di un mese e mezzo fa non a Reggina-Igea Virtus, ma alle elezioni suppletive, in corso proprio quella domenica e decise poi il giorno successivo, dallo spoglio – che ha visto vincitore Roscioli – a cui Lotito ha assistito proprio da Reggio Calabria insieme a Cannizzaro e agli altri vertici forzisti. Ebbene, questa volta la politica non c’entra, non sono previste elezioni e dunque Lotito sarà presente per una partita della Reggina, proprio come quella volta, in barba a chi è sempre, perennemente, in malafede, sin da luglio, e gioca ad alimentare quel clima da funerale anche dopo una vittoria per 5-2.

La verità è che Lotito, appena può, e soprattutto quando la Lazio riposa, ne approfitta per stare vicino alla sua creatura, la sua nuova creatura, per cui si sta spendendo anima e corpo, anche con ingenti somme di denaro, quelle utilizzate per costruire una grande squadra. E’ la dimostrazione del fatto che sia molto vicino al suo nuovo progetto amaranto, molto più di quanto si pensi. Non per nulla, nell’intervista concessa in esclusiva a StrettoWeb proprio dopo quel Reggina-Igea Virtus, dichiarò di star comprando casa a Reggio Calabria, confermando che il suo è un progetto a lungo termine.