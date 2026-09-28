Boom Roscioli alle Suppletive, Occhiuto esulta con Cannizzaro e Lotito: “vittoria!” | VIDEO

Roberto Occhiuto, sui suoi canali social, ha postato un breve video che immortala l’esultanza di Francesco Cannizzaro e Roscioli per la vittoria del candidato del CentroDestra alle elezioni suppletive. “Vittoria!” ha scritto Occhiuto, mentre Cannizzaro guarda il telefonino e abbraccia Claudio Lotito, lì presente. Insieme a loro, e a Occhiuto, appunto, presenti nella stessa stanza anche Stefania Craxi, Mario Occhiuto e Giovanni Arruzzolo, tra gli altri. Grande gioia per i vertici del CentroDestra, con Roscioli ampiamente avanti e sopra il 55%.

Di seguito il video.