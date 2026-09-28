Elezioni Suppletive Reggio Calabria, i primi dati dai seggi: il Centrodestra stravince con Roscioli, clamoroso flop di Vannacci. Smentiti gli exit poll fake

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I primi dati reali: boom Roscioli, flop Vannacci I primi dati reali, che StrettoWeb sta raccogliendo in diretta dai seggi di Reggio Calabria, evidenziano un Roscioli quasi al 70%. Benedetto poco sopra il 25%, mentre Giannetta è sotto il 4%, flop clamoroso per Vannacci. Neanche l’1% per Toscano. I dati in diretta su StrettoWeb.

Gli exit poll non esistono per le elezioni suppletive: circolano fake news Bisognerà stare attenti, e diffidare, da fantomatici exit poll che dovessero circolare su web e social. In realtà, sta già succedendo, ma si tratta di bufale, vere e proprie fake news. Per le elezioni suppletive, infatti, non esistono exit poll. Dunque, eventuali dati diffusi sulle previsioni non sono da considerare reali.