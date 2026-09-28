Elezioni Suppletive Reggio Calabria, i primi dati dai seggi: il Centrodestra stravince con Roscioli, clamoroso flop di Vannacci. Smentiti gli exit poll fake

Ben presto Reggio Calabria scoprirà quale Deputato della Camera, in sostituzione del neo Sindaco Francesco Cannizzaro, rappresenterà la città in Parlamento. Un giorno e mezzo di voto, sullo Stretto, e una sfida aperta tra Fabio Roscioli per il CentroDestra, Frank Benedetto per il CentroSinistra, Domenico Giannetta con Futuro Nazionale e Francesco Toscano con Democrazia Sovrana Popolare. Com’è noto, non è stata una campagna elettorale monotona, anzi. L’irruzione solitaria del nuovo partito di Roberto Vannacci, che ha scelto un candidato moderato e con una vita in Forza Italia, ha acceso la sfida soprattutto tra il Generale e lo stesso Cannizzaro.
Chi ha scelto la città? StrettoWeb segue in diretta questo caldo lunedì pomeriggio: i dati reali, in diretta, dai seggi di Reggio Calabria, raccolti e analizzati per una maratona elettorale importante anche a livello nazionale.
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I primi dati reali: boom Roscioli, flop Vannacci
I primi dati reali, che StrettoWeb sta raccogliendo in diretta dai seggi di Reggio Calabria, evidenziano un Roscioli quasi al 70%. Benedetto poco sopra il 25%, mentre Giannetta è sotto il 4%, flop clamoroso per Vannacci. Neanche l’1% per Toscano. I dati in diretta su StrettoWeb.
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Gli exit poll non esistono per le elezioni suppletive: circolano fake news
Bisognerà stare attenti, e diffidare, da fantomatici exit poll che dovessero circolare su web e social. In realtà, sta già succedendo, ma si tratta di bufale, vere e proprie fake news. Per le elezioni suppletive, infatti, non esistono exit poll. Dunque, eventuali dati diffusi sulle previsioni non sono da considerare reali.
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Urne chiuse, inizia lo spoglio
Alle ore 15 si sono ufficialmente le urne per le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Dopo un giorno e mezzo di voto, ha ora inizio lo spoglio.
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Benedetto, Irto e Cannizzaro alle urne. Solo un candidato ha potuto votare
Nella mattinata di ieri, domenica 27 settembre, Frank Benedetto, Nicola Irto e Francesco Cannizzaro si sono recati alle urne. Gli ultimi due, ovviamente, da segretari regionali rispettivamente di PD e Forza Italia, e in supporto ai candidati Benedetto e Roscioli. Dei candidati, solo uno ha potuto votare: Benedetto. Gli altri non hanno potuto recarsi alle urne, in quanto non residenti a Reggio Calabria.
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L'indiscrezione de "Il Giornale" su Benedetto e Falcomatà
Sullo sfondo di queste elezioni suppletive, emerge l’indiscrezione rivelata dal giornalista de “Il Giornale” Felice Manti sul rapporto tra il candidato del CentroSinistra Frank Benedetto e l’ex Sindaco Giuseppe Falcomatà. “Come cardiologo è stimatissimo, eppure un pezzo di Pd ha fatto capire che farà votare Roscioli: colpa di una sua presunta responsabilità nella morte della madre di Falcomatà qualche anno fa, con tanto (si dice) di strascico risarcitorio” scrive Manti. Di seguito l’approfondimento.
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L'affluenza alle ore 23 di ieri: i dati di ogni Comune
Affluenza totale di ieri, alle ore 23, e dato Comune per Comune. Qui la grafica completa.