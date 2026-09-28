Elezioni Suppletive Reggio Calabria, i primi dati dai seggi: il Centrodestra stravince con Roscioli, clamoroso flop di Vannacci. Smentiti gli exit poll fake

Chi ha scelto Reggio Calabria per rappresentarla in Parlamento? La diretta di StrettoWeb di questo caldo lunedì pomeriggio

  • spoglio dai seggi schede elettorali elezioni suppletive reggio calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
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Ben presto Reggio Calabria scoprirà quale Deputato della Camera, in sostituzione del neo Sindaco Francesco Cannizzaro, rappresenterà la città in Parlamento. Un giorno e mezzo di voto, sullo Stretto, e una sfida aperta tra Fabio Roscioli per il CentroDestra, Frank Benedetto per il CentroSinistra, Domenico Giannetta con Futuro Nazionale e Francesco Toscano con Democrazia Sovrana Popolare. Com’è noto, non è stata una campagna elettorale monotona, anzi. L’irruzione solitaria del nuovo partito di Roberto Vannacci, che ha scelto un candidato moderato e con una vita in Forza Italia, ha acceso la sfida soprattutto tra il Generale e lo stesso Cannizzaro.

Chi ha scelto la città? StrettoWeb segue in diretta questo caldo lunedì pomeriggio: i dati reali, in diretta, dai seggi di Reggio Calabria, raccolti e analizzati per una maratona elettorale importante anche a livello nazionale.

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