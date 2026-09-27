Elezioni Suppletive Reggio Calabria, Frank Benedetto ha votato | FOTO

Frank Benedetto si è recato al voto per le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Il candidato del CentroSinistra è l’unico dei quattro candidati a poterlo fare, essendo tutti gli altri residenti in altro Comune e quindi impossibilitati a recarsi alle urne dei seggi in città. Questa mattina, verso le ore 10, il cardiologo è entrato nel seggio elettorale 22, del “Principe di Piemonte”, per esprimere il suo voto. La sua è stata una campagna elettorale più “soft” rispetto a quella degli avversari di Destra e CentroDestra. Si è tenuto lontano da parole forti, scontri e insulti, puntando su tre punti programmatici: giovani, sanità e infrastrutture.