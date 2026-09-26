Elezioni Suppletive di Reggio Calabria, la guida completa al voto: giorni, orari, candidati, cosa serve e come funziona

E’ tutto pronto a Reggio Calabria per le elezioni suppletive. Si tratta di una tornata importante, perché rappresenta un appuntamento elettorale particolare, destinato a richiamare l’attenzione non soltanto sul territorio dello Stretto ma anche a livello nazionale. I cittadini del collegio uninominale 05 – Reggio Calabria saranno chiamati a scegliere il nuovo deputato della Camera dei Deputati che prenderà il posto lasciato vacante dopo le dimissioni di Francesco Cannizzaro, il parlamentare che ha dovuto rinunciare all’incarico dopo la sua elezione a sindaco di Reggio Calabria.

Non si tratta però di una normale elezione politica generale, ma di una tornata suppletiva, cioè una consultazione organizzata esclusivamente per assegnare un seggio rimasto libero durante la legislatura. Il meccanismo è quindi diverso rispetto alle elezioni politiche tradizionali: gli elettori non saranno chiamati a scegliere liste proporzionali con più candidati, ma direttamente una persona destinata a rappresentare il territorio in Parlamento.

Quando si vota: giorni e orari dei seggi

Le urne saranno aperte per due giorni. Gli elettori del collegio potranno votare domenica 27 settembre dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 28 settembre dalle ore 7 alle ore 15. Dopo la chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di scrutinio per stabilire quale candidato avrà ottenuto il maggior numero di voti. La consultazione coinvolge gli elettori del territorio compreso nel collegio uninominale 05 – Reggio Calabria, chiamati a scegliere il nuovo rappresentante alla Camera attraverso un sistema estremamente diretto: sarà eletto il candidato che raccoglierà più consensi, senza un secondo turno e senza soglie minime da raggiungere.

I quattro candidati alle elezioni suppletive di Reggio Calabria

Sulla scheda elettorale saranno presenti quattro candidati, espressione di diverse aree politiche. La competizione vede contrapporsi rappresentanti del centrodestra, del centrosinistra, del nuovo movimento guidato da Roberto Vannacci e di un’area alternativa ai principali schieramenti.

Francesco Toscano è il candidato sostenuto dal simbolo di Democrazia Sovrana Popolare. La sua candidatura si inserisce in un percorso politico autonomo rispetto ai principali poli tradizionali.

è il candidato sostenuto dal simbolo di Democrazia Sovrana Popolare. La sua candidatura si inserisce in un percorso politico autonomo rispetto ai principali poli tradizionali. Domenico Giannetta è il candidato indicato da Futuro Nazionale , il movimento guidato dal generale Roberto Vannacci . La sua presenza rappresenta uno degli elementi di maggiore interesse della competizione, perché per Futuro Nazionale si tratta della prima partecipazione autonoma a una competizione elettorale senza alleanze con altri partiti o coalizioni.

è il candidato indicato da , il movimento guidato dal generale . La sua presenza rappresenta uno degli elementi di maggiore interesse della competizione, perché per Futuro Nazionale si tratta della prima partecipazione autonoma a una competizione elettorale senza alleanze con altri partiti o coalizioni. Francesco Antonio Benedetto , detto Frank, è il candidato sostenuto dal campo progressista, con i simboli di Partito Democratico , Movimento Cinque Stelle e Casa Riformista. Nel suo percorso elettorale sono stati richiamati anche altri simboli dell’area progressista, tra cui Alleanza Verdi Sinistra e Rifondazione Comunista.

, detto Frank, è il candidato sostenuto dal campo progressista, con i simboli di , e Casa Riformista. Nel suo percorso elettorale sono stati richiamati anche altri simboli dell’area progressista, tra cui e Rifondazione Comunista. Fabio Roscioli è invece il candidato sostenuto dal centrodestra attraverso il simbolo unitario che riunisce Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e UDC.

Come funziona il voto: non si scelgono liste, ma un candidato

Uno degli aspetti più importanti da chiarire riguarda il funzionamento della scheda elettorale. A differenza delle elezioni comunali, dove un candidato sindaco può essere accompagnato da numerose liste con decine di aspiranti consiglieri, nelle elezioni suppletive della Camera non esistono liste ufficiali di candidati collegate alla scelta del parlamentare.

I simboli presenti sulla scheda rappresentano esclusivamente il collegamento politico della candidatura e non una lista di persone da eleggere. L’elettore, quindi, non deve scegliere un partito con una squadra di candidati, ma deve indicare direttamente il nome della persona che vuole mandare in Parlamento. Il voto è dunque molto semplice: il cittadino può tracciare una “X” sul nome del candidato prescelto oppure sul simbolo collegato alla sua candidatura. Il risultato finale dipenderà esclusivamente dal numero di voti ottenuti da ciascun candidato.

Per esercitare il proprio diritto di voto sarà necessario presentarsi al seggio muniti di tessera elettorale valida e di un documento di identità in corso di validità. Prima di recarsi alle urne è quindi consigliabile verificare di avere ancora spazio sulla tessera elettorale e che il documento non sia scaduto. In caso di smarrimento della tessera o di esaurimento degli spazi disponibili, gli uffici elettorali comunali sono chiamati a garantire le procedure necessarie per consentire agli elettori di partecipare regolarmente alla consultazione.

Perché queste suppletive sono considerate un test nazionale

Attorno alle elezioni suppletive di Reggio Calabria c’è una particolare attenzione politica perché il voto arriva in una fase di preparazione verso le prossime elezioni Politiche del 2027. Pur riguardando un solo collegio, il risultato viene osservato come un indicatore del consenso delle diverse aree politiche e della capacità dei partiti di mobilitare gli elettori.

La curiosità maggiore riguarda soprattutto la prima prova elettorale di Futuro Nazionale, il movimento fondato da Roberto Vannacci, che ha scelto di correre autonomamente senza inserirsi in una coalizione. La sfida del movimento è quella di misurarsi direttamente con gli schieramenti tradizionali, puntando a conquistare uno spazio politico proprio e a incidere negli equilibri sia del centrodestra sia del centrosinistra. Com’è noto, non si tratta di un partito moderato, anzi tutt’altro: la sua collocazione, molto radicale, spinge a Destra, una Destra che va oltre quella della coalizione attuale rappresentata dai vari Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati.

Vannacci, personaggio divisivo, in poco tempo si è fatto conoscere, dalla presentazione del suo libro all’ingresso nella Lega, fino alla scissione con Salvini e alla creazione del nuovo partito. Per questo motivo il voto di Reggio Calabria è seguito con attenzione anche fuori dai confini regionali: il collegio uninominale 05 è diventato un osservatorio politico nazionale, nel quale si confrontano quattro candidature diverse e strategie differenti in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.