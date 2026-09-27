Elezioni Suppletive Reggio Calabria, Nicola Irto è andato a votare | FOTO

Dopo Frank Benedetto e Francesco Cannizzaro, anche Nicola Irto si è recato alle urne per le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Il segretario regionale del Partito Democratico è andato a votare intorno alle ore 12 presso il seggio 101, la scuola Primaria di Sant’Elia di Ravagnese. Irto, ovviamente, ha portato avanti e supportato la scelta di Frank Benedetto, il cardiologo reggino – nato a New York – espressione dell’area progressista.