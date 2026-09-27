Reggio Calabria, anche Cannizzaro ha votato: “queste elezioni suppletive segnano una pagina di storia” | INTERVISTA

Anche Francesco Cannizzaro, Sindaco di Reggio Calabria e coordinatore regionale di Forza Italia, si è recato al voto per le elezioni suppletive, proprio quelle che eleggeranno il suo sostituto alla Camera dopo le dimissioni in seguito alla carica di primo cittadino. Cannizzaro, che da riferimento calabrese del partito azzurro ha scelto il candidato Fabio Roscioli, è andato a votare al seggio 123, nella scuola “Vittorino da Feltre”.

A margine si è concesso ai giornalisti per una battuta: “quando ci si reca alle urne è sempre un momento importante e significativo, perché si attua la democrazia. Le elezioni suppletive apparentemente possono sembrare un momento distaccato dal tessuto sociale, ma non è così, soprattutto per queste, che segneranno una pagina di storia. Intanto perché si stanno effettuando solo da noi. E poi perché sono diventate un test nazionale, con l’attenzione dei media e della politica nazionale. Noi abbiamo fatto un’offerta politica e l’abbiamo raccontata, pensiamo possa essere efficace ed efficiente. Dall’altra c’è un CentroSinistra che propone una figura non adeguata, soprattutto per il poco tempo rimasto. E poi c’è un’altra alternativa, populista, che parla a slogan, che svolge un’attività politica distinta e distante da un popolo italiano moderato e mito, seppur determinato” ha detto Cannizzaro.

Sui social, ha poi aggiunto: “Io ho votato, adesso tocca a voi. È importante farlo sempre, ma oggi forse un pochino di più. Perché questa non è una tornata elettorale come le altre: è un appuntamento decisivo, il cui esito inciderà in maniera determinante e immediata sul futuro di Reggio Calabria e della sua Area Metropolitana. Per questo vi invito ad andare alle urne, a non sottovalutare l’importanza di questo diritto che è il #voto, ad essere protagonisti di una scelta che riguarda tutti noi. OGNI SINGOLO VOTO CONTA. Ogni “X” sulla scheda elettorale contribuirà a dare una direzione al nostro agire, e quindi alla nostra Città, rafforzandone la voce laddove si prendono decisioni importanti. Adesso tocca a voi. Ancora una volta, Adesso Reggio”.