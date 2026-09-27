Suppletive Reggio Calabria: l’affluenza alle ore 23, ha votato meno del 15%. I DATI dei principali comuni | DETTAGLI

Si sono chiuse alle ore 23 le urne per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nel collegio uninominale U05 di Reggio Calabria. È stato diffuso l’ultimo aggiornamento ufficiale sull’affluenza al voto (dopo quello delle 19) che si attesta al 14,97% (4 anni fa era al 49,4% e si votava in un unico giorno), il dato che consente di tracciare il quadro odierno (si vota anche domani dalle 7 alle 15) della partecipazione degli elettori a una consultazione elettorale particolare, chiamata a scegliere un solo parlamentare in un territorio ampio dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria. Come già evidenziato nel corso della giornata, nella lettura del dato complessivo di affluenza assume un peso particolarmente rilevante la presenza degli elettori residenti all’estero. Il collegio U05 comprende infatti una quota significativa degli elettori che vivono all’estero, elemento che modifica la percezione della partecipazione se il dato viene rapportato esclusivamente agli elettori residenti sul territorio calabrese. Alle ore 23, infatti, l’affluenza calcolata sui soli residenti in Calabria è pari al 18,03%.

I dati sull’affluenza alle ore 23 dei principali comuni al voto

San Roberto 22,78% (precedenti 51,42%)

Motta San Giovanni 20,40% (precedenti 50,24%)

Campo Calabro 19,95% (precedenti 55,71%)

Reggio Calabria 19,29% (precedenti 52,51%)

Melito di Porto Salvo 17,86% (precedenti 48,04%)

Villa San Giovanni 15,71% (precedenti 54,11%)

Monasterace 14,85% (precedenti 52,39%)

Palizzi 14,48% (precedenti 38,37%)

Caulonia 13,92% (precedenti 51,07%)

Locri 13,15% (precedenti 54,15%)

Stilo 12,78% (precedenti 50,35%)

Scilla 12,42% (precedenti 50,27%)

Siderno 10,92% (precedenti 45,88%)

Bovalino 10,29% (precedenti 40,75%)

Roccella Ionica 10,27% (precedenti 50,91%)

Montebello Ionico 9,35% (precedenti 40,08%)

Gioiosa Ionica 8,15% (precedenti 49,30%)

Melicuccà 7,48% (precedenti 42,23%)

Marina di Gioiosa Ionica 7,38% (precedenti 49,15%)

San Lorenzo 7,35% (precedenti 38,93%)

San Luca 4,69% (precedenti 21,49%)

Mammola 3,12% (precedenti 37,97%)

Suppletive Reggio Calabria, il collegio comprende 71 Comuni e 487 sezioni elettorali

Le elezioni suppletive di Reggio Calabria hanno interessato un collegio molto esteso, composto da 71 Comuni e 487 sezioni elettorali. Sono complessivamente 345.788 gli elettori aventi diritto al voto, chiamati a scegliere il nuovo rappresentante alla Camera dei deputati. All’interno del corpo elettorale rientrano anche 58.729 cittadini residenti all’estero, una componente numericamente significativa che rappresenta una delle peculiarità principali di questa consultazione. La presenza degli elettori fuori dai confini nazionali rende necessario distinguere tra il dato ufficiale dell’affluenza, calcolato sul totale degli aventi diritto, e quello relativo alla partecipazione degli elettori effettivamente residenti nei Comuni del collegio.

Quattro candidati in corsa per il seggio alla Camera dei deputati

Sono quattro i candidati che si sono sfidati per conquistare il seggio vacante alla Camera nel collegio uninominale U05. Per il centrodestra è candidato Fabio Roscioli, mentre il candidato del centrosinistra è Frank Benedetto. A completare il quadro della competizione elettorale ci sono Domenico Giannetta, sostenuto da Futuro Nazionale, e Francesco Toscano, candidato per Democrazia Sovrana e Popolare.

Il confronto con le elezioni politiche del 2022: allora votò il 49,4% degli aventi diritto

Per comprendere il significato del dato di affluenza alle elezioni suppletive di Reggio Calabria è utile il confronto con la precedente tornata elettorale nazionale. Nei Comuni oggi coinvolti dal voto, in occasione delle elezioni politiche del 2022 (si votava in un unica giornata), aveva partecipato complessivamente il 49,4% degli aventi diritto. Quel dato rappresenta un riferimento importante per valutare la differenza tra una consultazione politica generale, nella quale gli elettori sono chiamati a rinnovare l’intero Parlamento, e una tornata suppletiva, nella quale il voto riguarda esclusivamente un singolo collegio e un solo seggio. Le elezioni suppletive, infatti, sono tradizionalmente caratterizzate da livelli di partecipazione differenti rispetto alle elezioni politiche nazionali, anche per la diversa percezione dell’importanza del voto da parte degli elettori.