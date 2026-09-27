Falcomatà-Archi riconosciuto Cambridge English Preparation Centre per l’anno scolastico 2026-2027

Un importante riconoscimento per l’Istituto Comprensivo Falcomatà-Archi, che per l’anno scolastico 2026-2027 ha ottenuto lo status di Preparation Centre riconosciuto da Cambridge English. Il riconoscimento, comunicato da Cambridge University Press & Assessment, è stato attribuito grazie alla partecipazione degli studenti dell’Istituto agli esami per il conseguimento delle certificazioni Cambridge English e testimonia l’attenzione che la scuola dedica al potenziamento delle competenze linguistiche e all’apertura verso una dimensione sempre più internazionale della formazione.

L’attestato conferito all’Istituto, valido fino al 30 settembre 2027, certifica la collaborazione con Cambridge nell’ambito della preparazione degli studenti agli esami di lingua inglese e potrà essere rinnovato attraverso la prosecuzione delle attività di preparazione e iscrizione alle certificazioni nel corso dell’anno scolastico.

Il riconoscimento rappresenta anche uno stimolo a proseguire e ampliare il percorso intrapreso. Per il 2026-2027 Cambridge prevede infatti ulteriori traguardi per i Preparation Centre: con almeno 50 candidati sarà possibile ottenere l’utilizzo del logo ufficiale, mentre con almeno 100 candidati, iscritti ad almeno due diverse certificazioni, sarà possibile conseguire lo status di Preparation Centre Gold.

“È un riconoscimento che ci rende particolarmente orgogliosi. Desidero congratularmi con le famiglie che sostengono con convinzione questi percorsi e, soprattutto, con i nostri studenti, veri protagonisti di questo importante risultato che premia il lavoro dell’intera comunità scolastica e conferma la volontà dell’Istituto di investire in una scuola sempre più aperta all’Europa e al mondo“, ha dichiarato la Dirigente scolastica, Dott.ssa Serafina Corrado.

Soddisfazione è stata espressa anche da Marco Goso, che ha sottolineato il valore di un percorso costruito negli anni e della collaborazione tra le diverse realtà del territorio: “questo riconoscimento ci fa particolarmente piacere perché la Falcomatà-Archi è stata tra le prime scuole del territorio a credere concretamente nei percorsi Cambridge e a investire nella preparazione degli studenti alle certificazioni internazionali. Come Cambridge Platinum Centre, seguiamo da anni questi percorsi e sappiamo quanto lavoro, impegno e collaborazione tra scuola, famiglie e studenti ci siano dietro ogni certificazione. Vedere oggi la Falcomatà-Archi ottenere lo status di Preparation Centre è quindi motivo di grande soddisfazione e rappresenta un bell’esempio di come la collaborazione tra realtà scolastiche e formative del territorio possa creare opportunità importanti per i ragazzi“.