Suppletive Reggio Calabria, il secondo dato sull’affluenza: alle 19 ha votato poco più del 10%. Tutti i DATI

Arriva il secondo aggiornamento sull’affluenza alle urne per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nel collegio uninominale U05 di Reggio Calabria. Alle ore 19 sono stati diffusi i nuovi dati ufficiali sulla partecipazione al voto che si attesta al 10,26% (4 anni fa al 35,48%), fornendo un quadro più completo rispetto alla prima rilevazione delle ore 12. Il dato rappresenta un passaggio importante per valutare l’interesse degli elettori verso una consultazione particolare, chiamata a eleggere un solo parlamentare in un territorio molto ampio dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria. Come abbiamo sottolineato in un apposito articolo nel pomeriggio, nell’affluenza generale e nei numeri hanno un peso rilevante gli elettori all’estero: il dato cambia se rapportato ai soli residenti in Calabria (12,36% alle ore 19).

I dati sull’affluenza alle ore 19 dei principali comuni al voto

San Roberto 16,20% (precedenti 37,95%)

Motta San Giovanni 15,03% (precedenti 37,74%)

Campo Calabro 14,44% (precedenti 42,82%)

Reggio Calabria 12,55% (precedenti 37,20%)

Melito di Porto Salvo 12,11% (precedenti 35,91%)

Palizzi 11,84% (precedenti 31,07%)

Villa San Giovanni 11,70% (precedenti 40,40%)

Monasterace 11,48% (precedenti 40,61%)

Caulonia 10,04% (precedenti 37,24%)

Locri 9,72% (precedenti 37,52%)

Stilo 9,54% (precedenti 35,32%)

Scilla 9,15% (precedenti 34,78%)

Bovalino 7,75% (precedenti 30,65%)

Siderno 7,73% (precedenti 32,69%)

Roccella Ionica 7,34% (precedenti 40,20%)

Montebello Ionico 6,95% (precedenti 30,66%)

Gioiosa Ionica 6,11% (precedenti 36,39%)

Melicuccà 5,91% (precedenti 33,08%)

Marina di Gioiosa Ionica 5,22% (precedenti 34,89%)

San Lorenzo 4,97% (precedenti 26,93%)

Mammola 2,35% (precedenti 27,95%)

San Luca 2,87% (precedenti 14,14%)

Suppletive Reggio Calabria, il collegio comprende 71 Comuni e 487 sezioni

Le elezioni suppletive di Reggio Calabria interessano una parte molto vasta della provincia reggina. Sono complessivamente 345.788 gli elettori aventi diritto al voto, distribuiti in 71 Comuni e chiamati alle urne attraverso 487 sezioni elettorali. All’interno del corpo elettorale rientrano anche 58.729 cittadini residenti all’estero, una componente significativa che rappresenta una peculiarità del collegio e che incide sulla lettura dei dati di affluenza. Per questo motivo, oltre al dato ufficiale calcolato sul totale degli aventi diritto, assume particolare rilevanza anche l’analisi della partecipazione effettiva degli elettori residenti sul territorio.

Quattro candidati in corsa per il seggio alla Camera

La sfida elettorale vede in campo quattro candidati. Per il centrodestra corre Fabio Roscioli, mentre il candidato del centrosinistra è Frank Benedetto. In corsa anche Domenico Giannetta, sostenuto da Futuro Nazionale, e Francesco Toscano per Democrazia Sovrana e Popolare. La competizione si è sviluppata attraverso una campagna elettorale concentrata sui temi del territorio, dalle infrastrutture allo sviluppo economico, dalla sicurezza ai servizi pubblici, con l’obiettivo di convincere gli elettori di un collegio che comprende realtà molto diverse tra loro.

Il confronto con le elezioni politiche del 2022: quando votò il 49,4%

Per interpretare il livello di partecipazione alle suppletive di Reggio Calabria è inevitabile il confronto con le precedenti elezioni politiche. Nei Comuni oggi interessati dalla consultazione, alle elezioni politiche del 2022 aveva votato complessivamente il 49,4% degli aventi diritto. Si tratta di un riferimento utile per comprendere la distanza tra una tornata elettorale nazionale, nella quale gli elettori sono chiamati a rinnovare l’intero Parlamento, e una consultazione suppletiva, nella quale il voto riguarda esclusivamente un singolo collegio e un solo seggio. Le elezioni suppletive, infatti, storicamente registrano livelli di partecipazione inferiori rispetto alle politiche generali, proprio per la diversa percezione dell’importanza del voto da parte dell’elettorato.