Elezioni suppletive Reggio Calabria, affluenza bassa: alle 12 ha votato il 3,43% | DATI

Sono aperte dalle 7 di questa mattina le urne per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nel collegio di Reggio Calabria e arriva adesso, con enorme ritardo, il primo dato significativo della giornata elettorale: quello relativo alla prima affluenza di giornata. Secondo i dati ufficiali, alle ore 12 ha votato il 3,43% degli aventi diritto (nel 2022 alla stessa ora aveva votato l’11,87% e si votata in un solo giorno). È il primo numero concreto con cui misurare la partecipazione alla consultazione che interessa una parte vastissima dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria e che mette in palio un seggio alla Camera. Fin dalla vigilia, infatti, uno degli interrogativi principali ha riguardato proprio la capacità delle forze politiche e dei candidati di portare gli elettori alle urne in una tornata elettorale particolare come quella delle suppletive.

Reggio Calabria, 345.788 elettori chiamati al voto

La consultazione coinvolge una porzione molto ampia della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Sono 345.788 gli elettori complessivamente chiamati alle urne, con una distribuzione territoriale che comprende 71 Comuni e 487 sezioni elettorali. Tra gli aventi diritto figurano anche 58.729 residenti all’estero. Sono quattro i candidati in corsa nelle suppletive di Reggio Calabria: Fabio Roscioli (centrodestra), Frank Benedetto (centrosinistra), Domenico Giannetta (Futuro Nazionale) e Francesco Toscano (Democrazia Sovrana e Popolare). La competizione arriva dopo settimane di campagna elettorale e di iniziative politiche sul territorio.

Alle politiche del 2022 aveva votato il 49,4%

Il principale punto di riferimento per valutare la partecipazione è rappresentato dalle elezioni politiche del 2022. Nei Comuni oggi interessati dalle suppletive, in quella occasione aveva votato complessivamente il 49,4% degli aventi diritto. Un dato già relativamente contenuto rispetto alla partecipazione registrata storicamente nelle elezioni politiche italiane, ma comunque molto più elevato rispetto alle percentuali osservate in numerose elezioni suppletive svolte negli ultimi anni. Il paragone, naturalmente, deve essere effettuato con prudenza. Le politiche nazionali coinvolgono infatti l’intero Paese e determinano la composizione completa di Camera e Senato, mentre una suppletiva serve a eleggere un solo parlamentare in uno specifico collegio.