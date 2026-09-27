Elezioni suppletive Reggio Calabria, urne aperte: i cittadini possono recarsi a votare

E’ iniziata ufficialmente la due giorni di voto. Anzi, in realtà, un giorno e mezzo. A partire dalle ore 7 di oggi, domenica 27 settembre, si sono aperte le urne per le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Si voterà fino alle ore 23 di oggi e poi domani, lunedì 28 settembre, dalle ore 7 alle ore 15. Subito dopo inizierà lo spoglio che eleggerà il nuovo Deputato che rappresenterà la città alla Camera, il successore di Francesco Cannizzaro, costretto a dimettersi dal ruolo dopo essere stato eletto Sindaco.

Com’è noto, i candidati sono quattro: Fabio Roscioli per il CentroDestra, Frank Benedetto per il CentroSinistra, Domenico Giannetta con Futuro Nazionale e Francesco Toscano con Democrazia Sovrana Popolare. Per votare basterà apporre una “X” sul nome del candidato prescelto oppure sul simbolo collegato alla sua candidatura. I simboli dei partiti sono solo rappresentativi, in supporto al candidato, e non hanno alcun valore in termini di voti. Per queste elezioni, infatti, non ci sono liste. Basterà semplicemente scegliere il candidato, vincerà colui che avrà raccolto più voti.