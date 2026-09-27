Suppletive Reggio Calabria, ecco come calcolare il dato reale sull’affluenza: il peso degli elettori all’estero cambia i numeri | DATI

Le elezioni suppletive della Camera nel collegio uninominale U05 di Reggio Calabria entrano nel vivo con il primo dato sull’affluenza alle urne. Alle ore 12, il dato comunicato ufficialmente indica una partecipazione del 3,43% degli aventi diritto. Un numero che, tuttavia, necessita di una lettura più approfondita per comprendere realmente il livello di partecipazione al voto. Nel collegio reggino, infatti, è presente una particolare caratteristica legata alla composizione dell’elettorato: una quota significativa degli aventi diritto è rappresentata da cittadini residenti all’estero, elemento che incide sul calcolo percentuale dell’affluenza.

Suppletive Reggio Calabria, il calcolo dell’affluenza reale: perché il 3,43% non racconta tutto

Nel collegio uninominale 05 della Camera dei deputati di Reggio Calabria gli elettori complessivi aventi diritto sono 345.788. Di questi, però, 58.729 cittadini risultano residenti all’estero, pari a circa il 17% dell’intero corpo elettorale. Gli elettori effettivamente residenti sul territorio calabrese, dunque, sono 287.059. La percentuale ufficiale dell’affluenza viene però calcolata sul numero totale degli aventi diritto, includendo anche gli iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero.

Alle ore 12 hanno votato 11.862 elettori. Il dato ufficiale è quindi:

11.862 votanti su 345.788 aventi diritto = 3,43%

Se invece il calcolo viene effettuato considerando esclusivamente gli elettori residenti in Italia, cioè coloro che possono concretamente recarsi ai seggi del territorio, il risultato cambia:

11.862 votanti su 287.059 residenti = 4,13%

Il precedente delle suppletive Monza-Brianza: un confronto utile per leggere il voto reggino

Per interpretare il dato di Reggio Calabria può essere utile il confronto con la più recente elezione suppletiva nazionale, quella del Senato nel collegio uninominale Lombardia U06 – Monza-Brianza, svolta il 22 e 23 ottobre 2023. In quella occasione l’affluenza alle ore 12 della domenica si era attestata al 3,90%. Nel corso della giornata il dato era cresciuto progressivamente, raggiungendo il 12,50% alle ore 19 e il 14,71% alle ore 23. Alla chiusura definitiva delle urne, lunedì 23 ottobre alle ore 15, l’affluenza complessiva era arrivata al 19,23%. Il collegio lombardo presentava però una situazione differente rispetto a quello reggino: gli aventi diritto erano circa 702 mila elettori, praticamente tutti residenti in Italia, senza quindi la stessa incidenza degli iscritti all’estero sul calcolo complessivo.