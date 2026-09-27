Elezioni Suppletive di Reggio Calabria, urne chiuse: si torna al voto domani

E’ andata in archivio la prima giornata di voto per le elezioni suppletive. Urne aperte alle ore 7 di oggi, domenica 27 settembre, fino ad ora. Si torna al voto domani: si riparte alle ore 7, si termina alle ore 15. Dopodiché prenderà al via lo spoglio che eleggerà il Deputato della Camera che sostituirà il neo Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro. La corsa è tra Fabio Roscioli per il CentroDestra, Frank Benedetto per il CentroSinistra, Domenico Giannetta per Futuro Nazionale e Francesco Toscano di Democrazia Sovrana Popolare. Questa mattina si sono recati al voto Frank Benedetto (unico dei quattro candidati che ha potuto votare, in quanto gli altri tre sono residenti in altro Comune), Francesco Cannizzaro e Nicola Irto. Il dato definitivo sull’affluenza alle ore 23, si attesta al 14,97%.
I dati sull’affluenza alle ore 23 dei principali comuni al voto
- San Roberto 22,78% (precedenti 51,42%)
- Motta San Giovanni 20,40% (precedenti 50,24%)
- Campo Calabro 19,95% (precedenti 55,71%)
- Reggio Calabria 19,29% (precedenti 52,51%)
- Melito di Porto Salvo 17,86% (precedenti 48,04%)
- Villa San Giovanni 15,71% (precedenti 54,11%)
- Monasterace 14,85% (precedenti 52,39%)
- Palizzi 14,48% (precedenti 38,37%)
- Caulonia 13,92% (precedenti 51,07%)
- Locri 13,15% (precedenti 54,15%)
- Stilo 12,78% (precedenti 50,35%)
- Scilla 12,42% (precedenti 50,27%)
- Siderno 10,92% (precedenti 45,88%)
- Bovalino 10,29% (precedenti 40,75%)
- Roccella Ionica 10,27% (precedenti 50,91%)
- Montebello Ionico 9,35% (precedenti 40,08%)
- Gioiosa Ionica 8,15% (precedenti 49,30%)
- Melicuccà 7,48% (precedenti 42,23%)
- Marina di Gioiosa Ionica 7,38% (precedenti 49,15%)
- San Lorenzo 7,35% (precedenti 38,93%)
- San Luca 4,69% (precedenti 21,49%)
- Mammola 3,12% (precedenti 37,97%)