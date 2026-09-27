Elezioni Suppletive di Reggio Calabria, urne chiuse: si torna al voto domani

E’ andata in archivio la prima giornata di voto per le elezioni suppletive. Urne aperte alle ore 7 di oggi, domenica 27 settembre, fino ad ora. Si torna al voto domani: si riparte alle ore 7, si termina alle ore 15. Dopodiché prenderà al via lo spoglio che eleggerà il Deputato della Camera che sostituirà il neo Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro. La corsa è tra Fabio Roscioli per il CentroDestra, Frank Benedetto per il CentroSinistra, Domenico Giannetta per Futuro Nazionale e Francesco Toscano di Democrazia Sovrana Popolare. Questa mattina si sono recati al voto Frank Benedetto (unico dei quattro candidati che ha potuto votare, in quanto gli altri tre sono residenti in altro Comune), Francesco Cannizzaro e Nicola Irto. Il dato definitivo sull’affluenza alle ore 23, si attesta al 14,97%.

I dati sull’affluenza alle ore 23 dei principali comuni al voto