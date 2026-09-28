Elezioni Suppletive Reggio Calabria, urne riaperte: oggi è la giornata decisiva. Fino a che ora si vota

La giornata decisiva. Oggi, lunedì 28 settembre, seconda e ultima giornata di voto per le elezioni suppletive di Reggio Calabria, ovvero la tornata che eleggerà il Deputato che sostituirà il Sindaco Francesco Cannizzaro alla Camera dopo le dimissioni di quest’ultimo. Dopo la lunga giornata di voto di ieri, urne riaperte dalle ore 7 di questa mattina. Si voterà fino alle ore 15, dopodiché inizierà lo spoglio che consentirà di conoscere il vincitore. Si ricorda, per chi ancora non avesse votato, che basta tracciare una “X” sul nome del candidato. Vince chi raccoglie più voti, nel modo più semplice possibile. I candidati sono quattro: Fabio Roscioli per il CentroDestra, Frank Benedetto per il CentroSinistra, Domenico Giannetta con Futuro Nazionale e Francesco Toscano con Democrazia Sovrana Popolare.

I dati di ieri sull’affluenza

La giornata di ieri ha fatto registrare un’affluenza definitiva, alle ore 23, del 14,97%. Ha votato meno del 15%. Anche questa suppletiva, dunque, conferma la percentuale molto bassa per questo tipo di elezioni. Di seguito il dato di ieri delle ore 23 Comune per Comune: