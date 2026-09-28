Elezioni Suppletive Reggio Calabria, urne riaperte: oggi è la giornata decisiva. Fino a che ora si vota

La giornata decisiva. Oggi, lunedì 28 settembre, seconda e ultima giornata di voto per le elezioni suppletive di Reggio Calabria, ovvero la tornata che eleggerà il Deputato che sostituirà il Sindaco Francesco Cannizzaro alla Camera dopo le dimissioni di quest’ultimo. Dopo la lunga giornata di voto di ieri, urne riaperte dalle ore 7 di questa mattina. Si voterà fino alle ore 15, dopodiché inizierà lo spoglio che consentirà di conoscere il vincitore. Si ricorda, per chi ancora non avesse votato, che basta tracciare una “X” sul nome del candidato. Vince chi raccoglie più voti, nel modo più semplice possibile. I candidati sono quattro: Fabio Roscioli per il CentroDestra, Frank Benedetto per il CentroSinistra, Domenico Giannetta con Futuro Nazionale e Francesco Toscano con Democrazia Sovrana Popolare.
I dati di ieri sull’affluenza
La giornata di ieri ha fatto registrare un’affluenza definitiva, alle ore 23, del 14,97%. Ha votato meno del 15%. Anche questa suppletiva, dunque, conferma la percentuale molto bassa per questo tipo di elezioni. Di seguito il dato di ieri delle ore 23 Comune per Comune:
- San Roberto 22,78% (precedenti 51,42%)
- Motta San Giovanni 20,40% (precedenti 50,24%)
- Campo Calabro 19,95% (precedenti 55,71%)
- Reggio Calabria 19,29% (precedenti 52,51%)
- Melito di Porto Salvo 17,86% (precedenti 48,04%)
- Villa San Giovanni 15,71% (precedenti 54,11%)
- Monasterace 14,85% (precedenti 52,39%)
- Palizzi 14,48% (precedenti 38,37%)
- Caulonia 13,92% (precedenti 51,07%)
- Locri 13,15% (precedenti 54,15%)
- Stilo 12,78% (precedenti 50,35%)
- Scilla 12,42% (precedenti 50,27%)
- Siderno 10,92% (precedenti 45,88%)
- Bovalino 10,29% (precedenti 40,75%)
- Roccella Ionica 10,27% (precedenti 50,91%)
- Montebello Ionico 9,35% (precedenti 40,08%)
- Gioiosa Ionica 8,15% (precedenti 49,30%)
- Melicuccà 7,48% (precedenti 42,23%)
- Marina di Gioiosa Ionica 7,38% (precedenti 49,15%)
- San Lorenzo 7,35% (precedenti 38,93%)
- San Luca 4,69% (precedenti 21,49%)
- Mammola 3,12% (precedenti 37,97%)