Dorme o è solo concentrato? La foto di Lotito al Senato è virale: a costa sta pensando? Noi abbiamo un’idea

Claudio Lotito torna protagonista di un simpatico siparietto in Senato e, ancora una volta, le immagini diventano virali sul web. Il presidente della Lazio e della Reggina, impegnato anche nella sua attività parlamentare come senatore di Forza Italia, è stato immortalato dalle telecamere di Palazzo Madama mentre sembra concedersi un piccolo momento di riposo durante i lavori dell’Aula. Occhi chiusi, testa leggermente reclinata e quell’aria di chi, almeno per qualche istante, pare essersi lasciato trasportare nel mondo dei sogni. Eppure non è chiaro se si tratti di un pisolino vero o di un semplice momento per concentrarsi meglio. In fondo, lui stesso ha affermato più volte che in alcuni momenti chiude gli occhi per avere maggiore concentrazione.

Osho, maestro delle battute in romanesco capaci di trasformare una fotografia di attualità in una piccola storia tutta da ridere, nell’appuntamento con Il Tempo di Osho, pubblicato giovedì 12 novembre, ha ironizzato sull’immagine di Lotito, titolando: “Il Tempo di Osho, la profonda riflessione del presidente Lotito”. Il vignettista immagina che il presidente della Lazio non stia semplicemente riposando, ma sia reduce da un sogno tutt’altro che piacevole. La battuta è irresistibile: “oddio che incubo che ho fatto… me so’ sognato che c’avevo ogni domenica lo stadio vòto”. Il riferimento è all’attuale stagione della Lazio, con pochi abbonati e uno stadio semi vuoto, per via della protesta prolungata di ultrà e una parte di piazza e il patron. Uno stillicidio, considerando la super stagione della squadra di Gattuso, prima e imbattuta nella migliore partenza in campionato della sua storia. Partenza, tuttavia, fino a un certo punto, considerando che sono passati quasi tre mesi dall’inizio del torneo e la Lazio continua ad essere lì, con pieno merito e giocando bene. E infatti, per questo, i numeri all’Olimpico sono in aumento: qualcuno sta ritrovando fiducia.

Ma un’altra riflessione, sempre nel campo dell’ironia, ce la aggiungiamo noi. Lotito aveva gli occhi chiusi perché stava immaginando. E sapete cosa? Stava immaginando il Granillo pieno domenica pomeriggio, per Reggina-Sambiase, e magari anche un rassicurante 3-0 che trasformi la partita in una bella festa dentro e fuori dal campo. L’imprenditore romano, in questo weekend, si trova a Reggio Calabria: assisterà a Reggina-Sambiase, come scritto da StrettoWeb in esclusiva. Non sarà qui per la politica, come qualche malpensante aveva rilanciato in occasione della presenza per il match contro l’Igea Virtus, ma solo ed esclusivamente per la Reggina: un salto al Sant’Agata, un fine settimana di relax sullo Stretto e poi la partita. Sperando in un risultato positivo. Che, appunto, secondo noi stava già immaginando. Altro che pisolino…