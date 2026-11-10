Lazio, c’è chi diserta l’Olimpico e chi sogna di esserci: la lezione dall’Indonesia, una storia d’amore lunga 11mila chilometri

Ci sono undicimila chilometri di distanza, un oceano da attraversare e un fuso orario che trasforma gli appuntamenti calcistici in un piccolo sacrificio quotidiano. Eppure, in un angolo dell’Indonesia, batte un cuore biancoceleste che non conosce confini. È quello di un fan club della Lazio che segue ogni partita della squadra di Gattuso, indipendentemente dall’orario, dalle difficoltà e dalla distanza che lo separa dallo Stadio Olimpico. In un Paese dove il clima è tropicale e il calcio italiano arriva attraverso uno schermo, ci sono tifosi che si ritrovano con le sciarpe al collo per sostenere una squadra che molti di loro possono ammirare soltanto da lontano. Esultano, soffrono, cantano e condividono emozioni come se si trovassero sugli spalti della Curva Nord. Una storia semplice, raccontata attraverso un post pubblicato sui social – dalla pagina “Romanzo Calcistico” – che assume un significato particolare nel momento che sta attraversando la tifoseria laziale. Perché mentre a Roma una parte del pubblico ha scelto di non entrare allo stadio per manifestare il proprio dissenso nei confronti del presidente Claudio Lotito, a migliaia di chilometri di distanza c’è chi continua a mettere la maglia davanti a tutto.

La Lazio in Indonesia: undicimila chilometri di distanza, un’unica passione

La storia del fan club indonesiano racconta un modo di vivere il calcio lontano dalle dinamiche che quotidianamente accompagnano il dibattito sulle società, sui presidenti e sulle scelte dirigenziali. Per questi sostenitori laziali, seguire una partita significa organizzarsi in base agli orari italiani, ritrovarsi per condividere novanta minuti di emozioni e sentirsi parte di una comunità che ha il proprio punto di riferimento a Roma, dall’altra parte del mondo. Non importa che le partite vengano trasmesse quando in Indonesia è notte o quando gli impegni della giornata renderebbero più semplice dedicarsi ad altro. La passione supera gli ostacoli e trova sempre il modo di manifestarsi. Come racconta il post, “Esultano, soffrono, cantano. Poi, a fischio finale, si mettono al lavoro sui meme per sfottere tutte le squadre che oggi guardano la Lazio dal basso”. C’è tutto il calcio in queste poche parole: l’attesa, la gioia, la sofferenza e persino quella sana rivalità che continua anche dopo il triplice fischio. Con una particolarità: tutto questo accade a undicimila chilometri dall’Olimpico, sotto un cielo tropicale, dove la Lazio è diventata molto più di una squadra straniera da seguire in televisione.

La contestazione a Lotito e gli spalti dell’Olimpico: due modi diversi di vivere la stessa fede

Il racconto assume un valore ancora più significativo se accostato a quanto sta accadendo nella capitale. Da tempo una parte della tifoseria della Lazio porta avanti una dura contestazione nei confronti del presidente Claudio Lotito, criticandone la gestione societaria e manifestando il proprio malcontento anche attraverso la scelta di disertare lo Stadio Olimpico. Paradossalmente, però, proprio nella stagione più bella, e con l’avvio migliore di sempre della Lazio in Serie A. È qui che la storia indonesiana offre uno spunto di riflessione. Lontani dalle vicende interne al club e dalle contrapposizioni che caratterizzano il rapporto tra società e tifoseria romana, questi sostenitori vivono il loro legame con la Lazio soprattutto attraverso il campo, la maglia, i risultati e le emozioni.

Resta però un contrasto che colpisce. A Roma c’è chi potrebbe raggiungere l’Olimpico in pochi minuti, ma sceglie di restarne fuori per protesta. In Indonesia c’è chi dovrebbe percorrere migliaia di chilometri per vedere dal vivo i propri beniamini e, non potendolo fare, trasforma ogni partita in un appuntamento da vivere con gli altri tifosi. Due realtà lontanissime, unite dalla stessa fede calcistica ma separate da condizioni e priorità differenti. Il fan club indonesiano racconta così anche un aspetto spesso dimenticato nel dibattito che accompagna il calcio italiano: una società può essere contestata, un presidente può essere criticato, ma il legame emotivo con una maglia continua a esistere indipendentemente da chi la amministra. Ed è proprio questo il sentimento che emerge dalle immagini e dalle parole dedicate ai sostenitori della Lazio dall’altra parte del mondo.

La Lazio ritrova la vetta dopo sedici anni e la festa arriva dall’altra parte del mondo

Ad alimentare l’entusiasmo dei tifosi indonesiani è anche il momento sportivo raccontato nel post, che celebra il ritorno della Lazio al primo posto solitario in classifica dopo sedici anni. Un risultato che assume un significato particolare per una comunità di sostenitori abituata a vivere ogni successo a distanza, senza poter condividere fisicamente l’atmosfera dello stadio e della città. Nel racconto pubblicato su Instagram si legge: “E di materiale, quest’anno, ne hanno parecchio: la Lazio ha ritrovato la vetta da sola dopo sedici anni”. La soddisfazione per i risultati si accompagna alla voglia di celebrare e scherzare con i tifosi delle squadre avversarie, attraverso meme e contenuti condivisi dopo le partite. Un modo di partecipare alla vita calcistica che dimostra quanto il senso di appartenenza possa essere forte anche quando manca la possibilità di vivere quotidianamente il territorio in cui la propria squadra ha le radici.

Il calcio, del resto, ha questa capacità: trasformare luoghi lontanissimi in punti di incontro attorno agli stessi colori. E la Lazio, con la sua storia e la sua identità, è riuscita a costruire un legame anche con persone che vivono dall’altra parte del pianeta. Per i sostenitori indonesiani, ogni partita diventa un’occasione per ritrovarsi, condividere una gioia o una delusione e sentirsi vicini a una realtà che geograficamente resta lontanissima. La distanza dall’Olimpico non cancella il senso di appartenenza, così come il fuso orario non impedisce di trovare il tempo per seguire la squadra. È un tifo che non ha bisogno della vicinanza fisica per esistere e che trova nella partecipazione collettiva la propria espressione più autentica.

Il significato di una sciarpa biancoceleste sotto il cielo tropicale

La parte più emozionante della storia è forse proprio quella apparentemente più ordinaria: un gruppo di persone che, in un Paese lontanissimo dall’Italia, decide di dedicare parte del proprio tempo alla Lazio. Non c’è bisogno di essere nati a Roma, di aver frequentato la Curva Nord o di aver respirato l’atmosfera dell’Olimpico per riconoscersi nei colori biancocelesti. Il senso di appartenenza può nascere anche a migliaia di chilometri di distanza e crescere attraverso le partite viste insieme, le emozioni condivise e la capacità di trasformare una passione individuale in un’esperienza collettiva. Il post sintetizza questo sentimento con parole che restituiscono tutta la forza del legame: “Lì dove la Serie A sembra un sogno remoto, qualcuno grida “Forza Lazio” con la stessa passione della Curva Nord”. È un’immagine che racconta molto più di una semplice storia di tifo internazionale. Racconta la capacità del calcio di superare i confini geografici, culturali e linguistici, facendo incontrare persone che condividono un sentimento pur vivendo in realtà completamente differenti.

Ed è proprio qui che il confronto con quanto accade a Roma diventa più profondo. La contestazione a Lotito continua a rappresentare una componente importante del rapporto tra una parte della tifoseria e la società, ma la vicenda indonesiana ricorda che la Lazio esiste anche oltre questo conflitto. Esiste negli occhi di chi aspetta una partita a notte fonda, nelle sciarpe indossate sotto un cielo tropicale, nelle esultanze condivise davanti a uno schermo e nella gioia di sentirsi parte di qualcosa che supera le distanze. Il calcio appartiene anche a chi non può frequentare lo stadio e non ha alcun ruolo nelle vicende societarie, ma sceglie comunque di sostenere una squadra. La conclusione del post racchiude il significato di questa storia: “Perché il tifo vero attraversa oceani e fusi orari. E trova casa ovunque ci sia qualcuno pronto ad amare quei colori”. Undicimila chilometri separano l’Indonesia dall’Olimpico. Ma quando gioca la Lazio, almeno per novanta minuti, quella distanza sembra non esistere più.