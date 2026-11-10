Caos FIGC, elezioni del 14 dicembre a rischio rinvio: Galliani contro Malagò, contestato anche il voto degli arbitri

Il calcio italiano torna a fare i conti con una profonda crisi istituzionale che rischia di compromettere il percorso verso l’elezione del nuovo presidente della FIGC. La data del 14 dicembre 2026, individuata per il voto, non appare più così sicura: una serie di ricorsi e contestazioni procedurali potrebbe infatti rendere necessario un rinvio. Come ricostruisce l’ANSA, la situazione all’interno della Federcalcio è caratterizzata da uno scontro che coinvolge Adriano Galliani, Giovanni Malagò e gli stessi organi federali, mentre un’ulteriore controversia investe l’Associazione italiana arbitri. Il quadro si è ulteriormente complicato dopo il ricorso presentato da Galliani contro la commissione istituita dal commissario Malagò per l’esame delle candidature alla presidenza federale. La FIGC ha annunciato la propria costituzione in giudizio per opporsi alle contestazioni dell’ex amministratore delegato del Milan, aprendo una nuova fase di confronto davanti alla giustizia sportiva. Il rischio, adesso, è che i tempi necessari per risolvere le controversie finiscano per sovrapporsi al calendario elettorale, rendendo impossibile rispettare la scadenza prevista.

FIGC, il ricorso di Galliani contro la commissione istituita da Malagò

Al centro dello scontro c’è la commissione incaricata di esaminare la documentazione relativa alle candidature, istituita da Giovanni Malagò, che ricopre il ruolo di commissario federale ed è contemporaneamente uno degli aspiranti alla presidenza. La scelta è stata contestata da Adriano Galliani, anch’egli candidato in pectore, che ha presentato ricorso nella serata di lunedì 9 novembre. La vicenda sarà esaminata venerdì dal Tribunale federale nazionale, chiamato a pronunciarsi nel merito in composizione collegiale dopo che la richiesta di sospensiva è stata respinta. Secondo la ricostruzione dell’ANSA, uno degli aspetti più delicati riguarda la firma del Genoa a sostegno della candidatura di Malagò. Il club aveva precedentemente sottoscritto un documento di appoggio a Galliani, successivamente revocato attraverso una comunicazione PEC. Proprio la legittimità del sostegno espresso dal Genoa rappresenta uno dei punti sui quali si concentra la contestazione, considerando che senza quella firma Malagò non raggiungerebbe il quorum necessario per presentare la propria candidatura. La commissione istituita dal commissario sarà chiamata anche a esaminare questa documentazione, circostanza che ha contribuito ad alimentare le tensioni tra le parti.

La posizione della FIGC e il possibile slittamento delle elezioni

La Federcalcio respinge le contestazioni relative al ruolo della commissione, sottolineando che l’organismo non dispone di poteri decisionali, ma svolge esclusivamente una funzione istruttoria di supporto. Il suo compito consiste nella raccolta e nella verifica preliminare della documentazione, un passaggio considerato particolarmente importante dopo le irregolarità documentali che avevano caratterizzato la precedente votazione, sfociata nel commissariamento. La decisione definitiva sulla validità delle candidature spetta infatti al segretario generale Brunelli, che dovrà sottoscrivere entro sabato il documento con cui saranno ammesse o respinte le candidature. Secondo la posizione federale, questo procedimento potrà proseguire indipendentemente dalla pronuncia del Tribunale federale nazionale sul ricorso relativo alla commissione. Il vero problema riguarda però l’eventuale fase successiva. Galliani potrà contestare formalmente la firma del Genoa soltanto dopo l’eventuale validazione della candidatura di Malagò, presentando ricorso entro sette giorni. Se l’ex dirigente del Milan decidesse di procedere, il contenzioso potrebbe attraversare diversi gradi della giustizia sportiva, dal Tribunale federale nazionale alla Corte federale d’appello fino al Collegio di Garanzia. Una successione di procedimenti che rischierebbe di arrivare a ridosso del 14 dicembre, rendendo a quel punto inevitabile il rinvio delle elezioni per la presidenza della FIGC.

Lega Serie B, Lega Pro e Dilettanti attendono gli sviluppi della crisi

L’incertezza sulle candidature e sulla data del voto sta condizionando anche le posizioni delle diverse componenti del calcio italiano. Lega Serie B, Lega Pro e Dilettanti si trovano in una situazione di sostanziale attesa, senza che sia ancora possibile definire compiutamente gli equilibri in vista della scelta del futuro presidente federale. Nel corso dell’assemblea della Lega Serie B, svoltasi martedì a Torino, i rappresentanti dei club cadetti hanno confermato l’impostazione già delineata nel mese di giugno. L’obiettivo è predisporre un documento contenente i principali interventi di riforma ritenuti necessari per il sistema calcistico nazionale, da sottoporre ai candidati alla presidenza durante un incontro dedicato. Si tratta di un percorso attraverso il quale la componente intende portare al centro del confronto elettorale le proprie richieste e le priorità per il futuro del movimento. Tuttavia, come emerge dalla ricostruzione dell’ANSA, l’evoluzione del contenzioso sulle candidature continua a mantenere in sospeso le valutazioni e le decisioni delle componenti federali, in un contesto nel quale anche la definizione della data delle elezioni appare ormai subordinata agli sviluppi giudiziari.

Nuovo caso AIA: contestata l’elezione di Francesco Massini alla presidenza degli arbitri

Alle tensioni per la presidenza della Federcalcio si aggiunge un secondo fronte, che riguarda direttamente l’Associazione italiana arbitri. La recente elezione di Francesco Massini alla guida dell’AIA è stata infatti contestata attraverso un ricorso presentato da Sue Ellen Salvatore, arbitro di Gallarate che faceva parte della squadra dello sconfitto Pacifici per l’ingresso nella commissione nazionale. La contestazione riguarda il calcolo del quorum necessario per considerare valida l’elezione. Secondo la ricorrente, gli accreditati erano 930, mentre i votanti effettivi risultavano 912. Al ballottaggio Massini ha ottenuto 461 voti, un risultato che, sulla base della tesi sostenuta nel ricorso, sarebbe inferiore alla soglia di 466 voti ritenuta necessaria. Il quorum utilizzato per proclamare il vincitore sarebbe stato invece determinato escludendo dal conteggio le schede bianche. La questione ruota quindi attorno alle disposizioni applicate dalla commissione di verifica, che avrebbe fatto riferimento al regolamento dell’AIA anziché alle norme contenute nel regolamento elettorale. Una controversia di carattere procedurale che mette in discussione la regolarità dell’elezione e apre un ulteriore capitolo di incertezza per la governance del calcio italiano.

Abodi prende le distanze dalla crisi FIGC, la situazione sotto l’attenzione del CONI

Il clima di contrapposizione che attraversa la Federcalcio coinvolge ormai diversi livelli dell’organizzazione sportiva nazionale, con il rischio che le controversie elettorali prolunghino ulteriormente una fase già segnata dal commissariamento. Sulla situazione è stato interpellato anche il ministro per lo Sport Andrea Abodi, impegnato martedì a Corato per l’inaugurazione di uno dei playground realizzati nell’ambito del progetto governativo Sport Illumina. Raggiunto telefonicamente dall’ANSA e interrogato sulle tensioni che stanno interessando la FIGC, il ministro ha risposto: “Io, rispettosamente, mi occupo di altro”. Una dichiarazione con la quale Abodi ha evitato di entrare nel merito delle controversie in corso. Le vicende che stanno interessando la Federazione, tuttavia, non possono non richiamare l’attenzione del CONI, considerando le conseguenze che un ulteriore rinvio delle elezioni potrebbe determinare sul percorso di ricostituzione degli organi federali. La prossima scadenza decisiva sarà quella di venerdì, quando il Tribunale federale nazionale si pronuncerà sul ricorso di Galliani. La decisione rappresenterà un passaggio importante, ma potrebbe non essere sufficiente a chiudere definitivamente lo scontro, soprattutto nell’eventualità di nuovi ricorsi sulla validità delle candidature. Il 14 dicembre resta dunque la data prevista per il voto, ma la sua conferma dipenderà dall’evoluzione di un quadro giudiziario e istituzionale ancora aperto.