Elezioni FIGC, si infittisce il caso Genoa: Galliani fa ricorso contro Malagò, cosa rischia l’attuale Commissario

La corsa alla presidenza della FIGC si sposta dalle candidature alle aule della giustizia sportiva. A poco più di un mese dalle elezioni del 14 dicembre, arriva un nuovo colpo di scena nella sfida tra Giovanni Malagò e Adriano Galliani. Quest’ultimo ha presentato un ricorso al Tribunale Federale Nazionale contro la commissione istituita dall’attuale commissario straordinario della Federcalcio per verificare la regolarità delle candidature. Una controversia che rischia di incidere direttamente sulla composizione della competizione elettorale, perché al centro della vicenda c’è anche la doppia sottoscrizione del Genoa, inizialmente schierato a sostegno di Galliani e successivamente passato dalla parte di Malagò. Una firma tutt’altro che secondaria, considerando che senza il sostegno del club rossoblù l’ex presidente del CONI non raggiungerebbe il numero minimo di adesioni richiesto per candidarsi.

Il ricorso, presentato il 9 novembre e firmato dall’avvocato Filippo Lattanzi, apre così un ulteriore fronte nella travagliata vicenda istituzionale della Federazione, già segnata dal commissariamento e dalla necessità di tornare alle urne. Non si tratta, almeno per il momento, di un provvedimento che esclude Malagò dalla competizione, ma di un’iniziativa giudiziaria con cui Galliani contesta la legittimità dell’organismo chiamato a verificare i requisiti dei candidati. La distinzione è fondamentale: il Tribunale dovrà pronunciarsi sulle contestazioni sollevate, mentre resta ancora da chiarire quale delle sottoscrizioni del Genoa debba essere considerata valida ai fini della procedura elettorale.

Il ricorso di Galliani: contestata la commissione nominata da Malagò

Il punto centrale del ricorso riguarda la commissione istituita il 2 novembre da Giovanni Malagò e coordinata dal generale Vincenzo Parrinello. L’organismo è stato costituito per esaminare le candidature alla presidenza federale, ma secondo la difesa di Galliani la sua istituzione solleva un problema di competenze e di imparzialità. La contestazione nasce dal fatto che a nominare la commissione sia stato proprio Malagò, il quale ricopre contemporaneamente il ruolo di commissario straordinario della FIGC e quello di candidato alla presidenza. Una circostanza che, nella ricostruzione del ricorrente, rischierebbe di compromettere le condizioni di parità tra i due aspiranti presidenti.

Nel documento di 14 pagine depositato al Tribunale Federale Nazionale, la difesa sostiene che la commissione non sia prevista dalle norme statutarie e regolamentari che disciplinano la procedura elettorale. Secondo questa impostazione, il compito di verificare le candidature spetterebbe al segretario generale della FIGC, Marco Brunelli, e non a un organismo costituito appositamente dal commissario. Galliani chiede quindi la sospensione del provvedimento con cui è stata istituita la commissione, affinché le verifiche siano effettuate secondo le competenze previste dalle disposizioni federali.

Di diverso avviso le fonti federali, che hanno precisato come la commissione non sostituisca il segretario generale, il quale rimarrebbe l’unico titolare del potere di verifica. L’organismo coordinato da Parrinello avrebbe dunque una funzione di supporto, anche alla luce delle criticità relative alla disponibilità di personale e ai controlli evidenziate dal CONI nel provvedimento di commissariamento della Federazione. La questione, pertanto, non riguarda soltanto la presenza di una commissione, ma soprattutto la natura dei suoi poteri e la compatibilità della sua istituzione con le regole elettorali.

Il caso Genoa: due firme per due candidati, perché Malagò rischia l’esclusione

Dietro il ricorso si trova anche una vicenda che potrebbe rivelarsi determinante per il futuro della FIGC: la doppia sottoscrizione del Genoa. Il club ligure aveva inizialmente manifestato il proprio sostegno alla candidatura di Adriano Galliani attraverso l’amministratore delegato Andrés Blázquez. Successivamente, però, il presidente rossoblù Dan Șucu ha sottoscritto il sostegno alla candidatura di Giovanni Malagò. A questo secondo passaggio è seguita una comunicazione tramite posta elettronica certificata con cui il Genoa ha revocato il precedente appoggio a Galliani, chiedendo che la prima sottoscrizione non venisse più considerata valida.

Galliani ha comunque inserito la firma inizialmente ricevuta dal Genoa nella documentazione depositata per la propria candidatura. Da qui nasce il problema giuridico: occorre stabilire quale effetto abbia prodotto la successiva revoca e quale sottoscrizione debba essere riconosciuta ai fini della verifica dei requisiti. La questione assume un’importanza decisiva soprattutto per Malagò, che ha presentato il sostegno di 11 società di Serie A, vale a dire esattamente il numero minimo richiesto. Se la firma del Genoa non dovesse essere ritenuta valida per l’attuale commissario, gli appoggi riconosciuti scenderebbero a dieci, facendo venir meno il requisito necessario per partecipare alle elezioni.

È proprio questo il passaggio più delicato dell’intera vicenda. L’eventuale invalidazione della sottoscrizione del Genoa potrebbe comportare l’esclusione di Malagò dalla corsa alla presidenza, ma al momento si tratta soltanto di una possibile conseguenza, subordinata alle valutazioni degli organi competenti. La doppia firma non determina automaticamente l’esclusione di uno dei candidati e la revoca comunicata dal club rossoblù è parte della controversia da esaminare. Il sostegno alla presentazione di una candidatura, inoltre, non equivale necessariamente all’impegno a votare per lo stesso candidato durante l’assemblea elettiva.

Il rischio di nuove contestazioni e la posizione della difesa di Galliani

Nel ricorso, la difesa di Galliani insiste soprattutto sull’urgenza di intervenire prima che vengano pubblicate le candidature ammesse. Il timore espresso è che una verifica compiuta da un organismo ritenuto privo delle necessarie competenze possa compromettere la regolarità della successiva assemblea elettiva, aprendo la strada a nuovi contenziosi. L’avvocato Lattanzi sostiene che un’eventuale irregolarità nella fase di ammissione dei candidati non potrebbe essere facilmente sanata dopo lo svolgimento del voto. Il riferimento è anche alle precedenti vicende che hanno condotto al commissariamento della FIGC e alla convocazione di nuove elezioni.

Secondo la ricostruzione contenuta nell’atto, la sospensione della commissione non comporterebbe necessariamente un rinvio delle elezioni, perché il segretario generale potrebbe comunque completare le verifiche e procedere alla pubblicazione dell’elenco nei termini previsti. La richiesta di Galliani punta dunque a intervenire sulla procedura di controllo, senza modificare il calendario elettorale. Resta naturalmente da verificare se il Tribunale Federale Nazionale condividerà questa interpretazione e quali saranno le conseguenze concrete della decisione.

La controversia potrebbe peraltro non esaurirsi con il primo pronunciamento. Secondo le ricostruzioni pubblicate dalla stampa sportiva, l’ammissione o l’eventuale esclusione di Malagò potrebbe aprire un ulteriore contenzioso sulla validità della firma del Genoa. Un candidato ammesso potrebbe infatti contestare l’ammissione dell’avversario, così come un candidato escluso potrebbe impugnare il provvedimento che lo riguarda. Si tratta di sviluppi possibili, non ancora di iniziative giudiziarie formalizzate, che rendono particolarmente importante il prossimo passaggio della procedura elettorale.

Elezioni FIGC, il 14 novembre il primo passaggio decisivo: voto fissato al 14 dicembre

La prima scadenza da segnare sul calendario è quella di sabato 14 novembre, termine entro il quale dovrà essere pubblicato l’elenco delle candidature ammesse alla presidenza della FIGC. Sarà un passaggio fondamentale per comprendere se Giovanni Malagò e Adriano Galliani potranno entrambi partecipare alla competizione e, soprattutto, se il caso Genoa avrà conseguenze immediate sull’ammissibilità delle candidature. Le elezioni restano fissate per lunedì 14 dicembre 2026, quando l’assemblea federale sarà chiamata a scegliere il presidente e a rinnovare gli organi elettivi della Federazione.

La nuova controversia arriva in una fase già particolarmente complessa per il calcio italiano. Dopo il commissariamento deciso dal CONI, la Federazione è chiamata a ricostituire i propri organi di governo e a individuare una guida stabile. Da una parte Giovanni Malagò, già presidente del CONI e attuale commissario straordinario della FIGC; dall’altra Adriano Galliani, storico dirigente del Milan e del Monza, sostenuto dall’Associazione Italiana Calciatori e dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio. Due candidature che rappresentano percorsi differenti nel mondo dello sport italiano e che si confrontano in un’elezione segnata da questioni istituzionali, regolamentari e giudiziarie.

Il ricorso presentato da Galliani aggiunge dunque un elemento di incertezza a una competizione che, prima ancora del confronto sui programmi e sugli equilibri del futuro governo federale, deve superare la verifica dei requisiti di partecipazione. La decisione sulla commissione e la valutazione della doppia sottoscrizione del Genoa saranno determinanti per chiarire il quadro. La partita per la presidenza della FIGC, almeno in questa fase, si gioca anche davanti alla giustizia sportiva.