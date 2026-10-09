Ponte sul Calopinace, in 2500 all’inaugurazione: “non ci sembra vero! Pensate quando inaugureranno il Ponte sullo Stretto” | INTERVISTE

Un’affluenza anche oltre le aspettative, nonostante un maldestro e imbarazzante tentativo di rovinare la festa, per l’inaugurazione del Ponte sul Calopinace. Secondo la Digos i presenti erano 2500. “Pensate a quando inaugureranno il Ponte sullo Stretto“, ha dichiarato uno dei cittadini ai microfoni di StrettoWeb. E ha pienamente ragione. Quel giorno, se la proporzione è questa, ci sarà l’intera città.

Intanto, Reggio Calabria risulta finalmente unita. Lo dicono i runner che non devo più “sospirare” arrivando all’altezza del ponte, per poi tornare indietro, come ha spiegato un nostro concittadino. “Non ci sembra vero“, il commento più gettonato. Del resto, come dargli torto: dal 2016 al 2026 la precedente Amministrazione non è riuscita a completare un’opera che l’Amministrazione attuale ha completato in 58 giorni. Non può sembrare vero. Eppure è stata la realtà di Reggio Calabria fino allo scorso maggio. Fortunatamente, come ha ricordato una concittadina: “questo sindaco ha la cazzimma“.