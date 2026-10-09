Una passeggiata sul Ponte sul Calopinace: le FOTO dei primi reggini che si godono la nuova normalità

Un piccolo ponte che vuol dire tanto. L’inaugurazione del Ponte sul Calopinace (FOTO) ha permesso non soltanto di eliminare l’incompiuta per eccellenza che ha caratterizzato primo e secondo tempo dell’Amministrazione Falcomatà, ma anche di consegnare alla città un nuovo spazio in cui vivere. La riqualificazione dell’area circostante, nella quale sorgerà anche un chiringuito e che ospiterà subito una festa il 17 ottobre, ha fatto capire come la costruzione di un semplice ponte porti con sé un miglioramento nella vita di tutti i giorni.

Da oggi, i cittadini di Reggio Calabria non dovranno più tornare indietro. Non dovranno cambiare strada. Potranno proseguire dritti dal centro alla periferia, dalla zona Sud al centro della città. Dopo l’inaugurazione odierna subito le prime passeggiate con vista sullo Stretto di quella che è una nuova normalità per la città.