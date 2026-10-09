L’emozione di Eduardo, il bambino che ha inaugurato il Ponte sul Calopinace: si è presentato alle 04:30 con papà! | INTERVISTA

Si è presentato alle 04:30 del mattino, accompagnato dal papà ed è stato premiato. Il piccolo Eduardo Cucè è stato il bambino che ha tagliato il nastro all’inaugurazione del Ponte sul Calopinace. Un gesto simbolico, ma dal grande significato. Eduardo ha risposto alla challenge del sindaco Cannizzaro, per guadagnarsi l’opportunità di scrivere una piccola, grande, pagina di storia della città di Reggio Calabria.

Emozionato, ai microfoni di StrettoWeb, ha detto di essersi svegliato preso ed essere venuto insieme al papà, con una frase che trasuda amore e dolcezza: “dove va lui, io lo seguo“. Il papà ha aggiunto che i due vengono sempre in zona con la bici per passare dei momenti insieme. Adesso, finalmente, potranno anche attraversare il ponte che hanno contribuito a inaugurare.