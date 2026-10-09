Ponte sul Calopinace, una cittadina: “vengo da un Paese di sinistra e quella reggina mi ha deluso. Cannizzaro mi ha dato speranza” | INTERVISTA

Oltre ogni narrazione, ogni punto di vista, ogni articolo, c’è la percezione dei cittadini. Il loro sentire, il loro vivere la città. Quello non può essere etichettato come “di parte”, “fazioso”. Ciò che le persone sentono giornalmente sulla propria pelle riporta fedelmente l’impatto di un’Amministrazione, sia esso positivo o negativo. A margine dell’inaugurazione del Ponte sul Calopinace, una cittadina straniera, ma che oggi si sente reggina dopo 25 anni passati a Reggio Calabria, ha espresso un pensiero genuino e sincero, davanti al quale una certa parte politica dovrebbe solo prendere appunti.

La donna ha dichiarato di arrivare da un Paese di sinistra e di essersi sentita delusa dalla sinistra di Reggio Calabria. Ne ha vissuto “il fallimento” sulla sua pelle, ha dichiarato. E a dargli speranza è stato un sindaco di destra, Francesco Cannizzaro.

“Faccio parte della generazione della migrazione economica. Sono arrivata 25 anni fa, ho trovato una città bellissima, mi sono innamorata e poi sono rimasta delusa. – ha dichiarato a StrettoWeb – Venendo da un Paese di sinistra, ho vissuto sulla mia pelle il fallimento di un pensiero di sinistra. Io non so fare politica, so soltanto che per vivere bene ci vuole impegno, lavoro, una squadra e un comandante che si prende la responsabilità e dà speranza alla gente. Io non conosco il sindaco, ma da quello che dice e che fa lo vorrei ringraziare perchè ci ha dato la speranza di avere la città più bella del mondo, in una posizione così bella”.

Fa sorridere anche la sua percezione della mattinata odierna, differente da tutte le altre vissute in questi 25 anni, della quale si è genuinamente stupita: “abbiamo passato una mattinata quasi romantica. Anche per chi fa sport è una cosa bella. Sono tanto emozionata, anche sconvolta… perchè è stata una mattinata praticamente diversa! Speriamo in tempi più belli, impegnandoci“.